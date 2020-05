Mit seinem damaligen Team Splyce schrammte er oft an Sensationen vorbei und schaffte es im vergangenen Jahr bei den Worlds sogar bis ins Viertelfinale - nun kehrt Kasper "Kobbe" Kobberup nach einem kurzen Intermezzo in Nordamerika zurück und schließt sich Misfits Gaming an.

Fliegender Wechsel auf der Botlane

Der Botlaner erlebte einen durchwachsenen Spring Split bei TSM und beendete diesen auf dem vierten Platz. Mit seinem Neuanfang in der LEC könnte er an die Leistungen anknüpfen, die Splyce bis in die K.o.-Runde gegen T1 bei den Worlds 2019 geführt haben. Misfits Gaming verstärkt sich mit einem erfahrenen Spieler, der vor allem für seinen Lucian bekannt geworden ist.

Auf der anderen Seite bedeutet dieser Transfer aber auch den Weggang von Ju "Bvoy" Yeong-hoon. Der Koreaner folgte auf Steven "Hans Sama" Liv, der sich nach der vergangenen Saison zu einem Engagement bei Rogue entschied. Wohin es "Bvoy" nun verschlägt ist bislang nicht bekannt.

"Mit Bvoy zu arbeiten war sowohl ein Vergnügen, als auch eine wachsende Erfahrung für mich selbst. Seine Leidenschaft und Hingabe für das Game, zusammen mit seinen Fähigkeiten, machen ihn zu einem Spieler den man haben will. Ich bin dankbar für die Gelegenheit ihn zu trainieren und wünsche ihm alles Gute für seinen nächsten Schritt.", wird Alejandro "Jandro" Fernández-Valdés, Headcoach der Misfits, auf Twitter von seinem Team zitiert.