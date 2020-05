Mit Beginn des Summer Splits wird die LEC in das Studio in Berlin zurückkehren - für Zuschauer und Presse bleibt die Lokalität weiterhin Sperrzone. Allerdings ist dies ein weiterer Schritt in Richtung Normalität in der professionellen League-Szene.

Damit die Teams für diesen und weitere Schritte gerüstet sind, bauen sie ihr Line-Up um, verpflichten neue Gesichter oder führen Roleswaps durch.

Anzeige

BIG und SK wagen Tausch

In der deutschen und europäischen LoL-Landschaft wird ein interessanter Transfer ausgeführt. SK Gaming schiebt Janik "Jenax" Bartels von der Mid- auf die Toplane und verpflichtet Dirk "Zazee" Mallner von BIG.

Damit die Prime-League-Teilnehmer und EU Masters von 2019 weiterhin zu fünft agieren können, wechselt Steven "Reeker" Chen von SK Gaming Prime zu den Berlinern. Von der norwegischen Organisation Nordavind kommt Support "Advienne" in die Prime League. Außerdem muss Simon "Ventair" Tschammer ins Academy Roster von SK weichen.

Jesse "Jesiz" Le und Lamine-Lounis "Kanani" Khouani werden als Coaches bei SK agieren.

BIG Summer Roster

Matti "WhiteKnight" Sormunen (Top)

Finn-Lukas "Don Arts" Salomon (Jgl)

Steven "Reeker" Chen (Mid)

Louis "Bean" Schmitz (Bot)

Henk "Advienne" Reijenga (Sup)

SK Summer Roster

Janik "Jenax" Bartels (Top)

Kim "Trick" Gang-yun (Jgl)

Dirk "ZaZee" Mallner (Mid)

Jus "Crownshot" Marusic (Bot)

Dino "LIMIT" Tot (Sup)

TSM löst Dardoch-Problem

Team SoloMid fiel zuletzt wieder einmal mit Skandalen auf. Managerin Leena Xu sprach in einem Livestream von "Doublelift" über den schwierigen Trade von Joshua "Dardoch" Hartnett, die Zuschauer hörten mit. Nun hat "Dardoch" in Dignitas einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Damit können die TSM-Fans nun wieder auf etwas Ruhe hoffen. Das neue Roster baut sich wie folgt auf:

Sergen "Broken Blade" Celik (Top)

Mingyi "Spica" Lu (Jgl)

Søren "Bjergsen" Bjerg (Mid)

Yiliang "Doublelift" Peng (Bot)

Vincent "Biofrost" Wang (Sup)

Eine Legende kehrt zurück

In der LCK basteln die Teams ebenfalls an ihren Aufstellungen. Nun wurde die Rückkehr von Song "Smeb" Kyung-ho bekannt. Der Toplaner hatte nach dem Summersplit 2019 eine Auszeit genommen und unterschreibt jetzt wieder bei seinem vorherigen Team KT Rolster.

Zudem hat die League-of-Legends-Achterbahn Son "Ucal" Woo-hyeon für die Midlane verpflichtet. Damit sind sowohl die Mitte als auch die obere Linie doppelt besetzt. Auf dem Papier zählt KT mal wieder zu den Titelaspiranten in der koreanischen LCK.

KT Rolster Summer Roster