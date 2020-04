Die Veröffentlichung von Patch 10.7 ist kaum eine Woche her, da wird im Hause Riot Games direkt am nächsten Patch weitergearbeitet. Während 10.7 ein kunterbuntes Potpourri an Nerfs, Buffs und neuen Skins war - unabhängig der Positionen auf denen die einzelnen Champions beheimatet sind - liegt der Fokus von 10.8 anscheinend sehr deutlich auf Champions der Botlane.

Diese soll neu ausbalanciert werden.

Botlane im Blickpunkt

Mark "Scruffy" Yetter, der führende Gameplay-Designer bei League of Legends, hat heute via Twitter Patch 10.8 vorgestellt, der die ADC-Meta wieder ins Gleichgewicht bringen soll. Während sich Champions wie Aphelios oder Senna abermals dem Nerfhammer beugen müssen, bekommen einige andere unterperformende AD-Carries wie Ashe, Xayah und Tristana etwas Liebe.

Auch abseits der Botlane soll es Anpassungen geben: die Late-Game-Wunder Ryze und Orianna sollen verstärkt werden, da diesen nach wie vor ihre Anfälligkeit gegenüber Assassinen wie Talon, Diana oder Fizz zu schaffen macht.

Damit sein neuer Pyjamawächter-Cosplay-Skin auch vollends zur Geltung kommen kann, soll auch Urgot geboostet werden.

Trotz aller Ankündigungen sind die Anpassungen von Patch 10.8 natürlich erstmal nur vorläufig und können sich dementsprechend bis zum tatsächlichen Patchday noch einmal verändern.