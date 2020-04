Wie schon beim letzten Mal übernahm der führende League-of-Legends-Gameplay-Designer Mark "Scruffy" Yetter die Position des Shotcallers für die ersten Informationen zum neuen LoL-Patch. Via Twitter gab er erste Einblicke in die Gedankenwelt der Riot-Games-Designer.

5 Nerfs, 6 Buffs

Insgesamt stehen fünf Champions auf der Blacklist: Drei Jungler und zwei Supporter. Zum einen die Dschungelkönige Wukong, Karthus und Trundle, zum anderen Nami und Bard. Im Vergleich zu seinem Tweet zu Patch 10.8 gab Scruffy aber auch an, weshalb die Nerfs die Champion treffen. Genauer gesagt, in welchen ELOs die einzelnen Helden so sehr überperfomen, dass sie abgeschwächt werden müssen, um die Balance wiederherzustellen.

Wukong beispielsweise wird aufgrund seiner übermäßig hohen Siegesquote als Jungler zwischen den Rängen Platin bis Challenger generfed. Auch auf der Toplane performed der Affenkönig weiterhin extrem stark. Ein weiterer Nerf war demnach aus Sicht der Designer unausweichlich.

Trundle hingegen wird wegen seiner Stärke auf Profi-Level unter den Nerfhammer kommen. Wer die Spring-Split-Playoffs der LEC verfolgt hat wird wissen warum. Der riesige Troll erfreute sich dort nicht ohne Grund einer großen Beliebtheit.

Doch wie bei jedem Patch üblich, gibt es neben den Nerfs auch immer das Gegenstück: die Buffs. Freuen dürfen sich dieses Mal Spieler die vor allem mit den Champions Kayn, Lissandra, Quinn, Gnar Cho'Gath oder einem Support Fiddlesticks unterwegs sind. Genaue Angaben wieso und warum gab Scruffy bei den Buffs aber nicht. Der Grund wird simpel sein: alle genanten Champions wirken aktuell etwas harmlos. Auf jeglicher ELO.

Zusätzlich dazu soll noch das Item Blutklinge (Sanguine Blade) verändert werden. Wie genau erfahren die Spieler spätestens am Mittwoch, den 29. April, wenn Patch 10.9 live gehen wird.