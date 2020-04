So hatte sich Team Liquid das Ganze sicherlich nicht vorgestellt. Anstatt auch im Spring Split 2020 das Maß aller Dinge zu sein, wenn es um League of Legends in Nordamerika geht, verpasste das Team deutlich die Playoffs. Stattdessen war der Rekordmeister dazu gezwungen, das Finale zwischen Cloud9 und FlyQuest von der Seitenlinie aus zu erleben.

Überhaupt hatte Liquid schon von Beginn an mit Problemen zu kämpfen: Neu-Jungler und Ex-Fnatic-Spieler Mads "Broxah" Brock-Pedersen erhielt zunächst kein Visum und konnte erst Mitte Februar ins Geschehen eingreifen. Dem aber noch nicht genug, ausgerechnet Starspieler und eigentlich einer der Erfolgsgaranten des Teams, Yiliang "Peter" "Doublelift" Peng, hatte Probleme an seine Leistung aus der vergangenen Saison anzuknüpfen.

Entsprechend beendete das Team den LCS Spring Split auf dem neunten Platz. Das schlechteste Ergebnis seit Jahren.

Flucht zu Team SoloMid?

Nun mehren sich im Netz die Gerüchte, Doublelift könnte bei Liquid den Hut nehmen und zu seinem früheren Team, Team SoloMid, zurückkehren. So berichtet es zumindest der in England beheimatete eSports-Sender Ginx.TV. Auch ESPN vermeldete, dass der AD Carry angeblich gleich mehrere Angebot erhalten haben soll, sich schlussendlich aber für sein altes Team entschied.

Auch hinsichtlich seines Privatlebens würde der Wechsel Sinn ergeben. So ist Peng aktuell mit der Präsidentin von Team SoloMid Aileena "Leena" Xu liiert. Doch wie immer sind solche Gerüchte vor allem eines: mit Vorsicht zu genießen.