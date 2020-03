League-of-Legends-Entwickler Riot Games ist eine der bekanntesten Firmen in der Welt des eSports.

Seit mehr als zehn Jahren bildet LoL die Speerspitze der beliebtesten eSports-Titel. Aber auch dieses Szene ist von dem gegenwärtig um sich greifenden Coronavirus betroffen - in China setzte die LPL (League of Legends Pro League) lange aus, während das koreanische Pendant nach einer zweiwöchigen Pause den Betrieb als online-only-Produkt erneut aufnahm.

Auch in Europa und den USA finden die Ligen LEC, respektive LCS rein digital statt.

Bekämpfung der Auswirkungen des Coronavirus

Nun hat sich das Unternehmen dazu entschieden, seinen eigenen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus zu leisten. Entsprechend bietet das Unternehmen eine Spende in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar an. Dabei entfallen jedoch "nur" 500.000 Dollar auf Riot Games selbst. Die restliche Million kommt zu jeweils der Hälfte von den beiden Firmengründern Mark "Tryndamere" Merrill und Brandon "Ryze" Beck.

Die Summe soll auf unterschiedliche Institutionen in Los Angeles, der Heimatstadt des Unternehmens, verteilt werden. Unter anderem erhält die Los Angeles Food Bank 400.000 US-Dollar, während 200.000 an den LA Mayors Fund gehen. Der restliche Betrag wird auf diverse non-profit-Organisationen in der Stadt aufgeteilt.