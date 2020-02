Die Stimmung im Team aufgeheizt, der AD Carry mit schädigenden Aussagen auf Twitter und der damit verbundene Rücktritt aus dem Starting Roster, eine Bilanz von 0:7 und dann kommt mit G2 Esports der amtierende LEC-Champion, MSI-Sieger und Worlds-Finalist.

Wenn sich das Problem selbst löst

Es waren und sind unruhige Wochen für das League-of-Legends-Team des FC Schalke 04. Mit Elias "Upset" Lipp verließ der Star das Roster in Richtung Origen, Jungler Jonas "Memento" Elmarghichi schloss sich dem Prime-League-Team ad hoc gaming an, dafür kam Erberk "Gilius" Demir zu den Knappen zurück.

Neuer AD Carry wurde Veteran Konstantinos "FORG1VEN" Tzortziou. Rund um seine Person wurden früh Zweifel in der Community laut, auch Gilius wurde eher skeptisch willkommen geheißen. Was dann auf der Bühne folgte war ein Desaster für die Königsblauen. Mit haarsträubenden Fehlern, schlechter Teamabstimmung und mitunter auch mehr als unglücklich verlor Schalke ein Game nach dem anderen.

Beim Zwischenstand von 0:4 wurde "Gilius" durch den Academy-Jungler Lukas "Lurox" Thoma ersetzt, der unmittelbare Erfolg blieb aus. In der Folgewoche setzte "FORG1VEN" diesen Tweet ab, und sich damit selbst auf die Bank:

Die Reaktionen fielen verheerend für den Griechen aus. Mit großer Mehrheit wurden ihm sein eigenes Ego und unter anderem auch sein Wave Management vorgeworfen. Andere Profis und Persönlichkeiten aus der Szene schlossen sich dem breiten Unverständnis an.

Daraus folgte die Beförderung für Academy AD Carry Nihat "Innaxe" Aliev, der zusammen mit "Lurox" auch großen Anteil an dem erfolgreichen Start von Schalke 04 Evolution in der Prime League hatte.

Das beste Team Europas

Mit also mittlerweile zwei Veränderungen offenbarte Königsblau noch Abstimmungsprobleme gegen ein starkes Rogue und machte am Freitag das 0:7 perfekt. Am Samstag stand dann die Partie gegen G2 Esports an.

Der Titelverteidiger hatte am Vorabend gegen Misfits verloren und sowohl im Draft, als auch im Gameplay eine deutliche Verwundbarkeit gezeigt. Coach Fabian "GrabbZ" Lohmann zeigte sich danach kampfeslustig und zuversichtlich.

Am Ende lächelte das Team um "Caps" und "Perkz" die Niederlage weg. Auf dem Board stand allerdings ein deutliches 27:8 mit über 8.000 Gold Vorsprung für Schalke.

"Innaxe" überragte neben "Odoamne" und dürfte seinen Platz im LEC-Team bis auf Weiteres damit gesichert haben. Der Verein hat auf Twitter bereits bestätigt, dass "Innaxe" ebenso weiterhin in der Prime League antreten wird. Ob "FORG1VEN" überhaupt noch einmal für die Schalke ins Rift darf, ist also zweifelhaft.

Ist der Erfolg gegen ein strauchelndes G2 der lang ersehnte Wendepunkt für die Saison der Knappen? Auch ein schwaches G2 Esports ist schließlich immer noch ein Spitzenteam und muss erstmal niedergerungen werden. Sollte der vorerst aufs Abstellgleis gestellte "FORG1VEN" hauptverantwortlich für die schlechte Teamleistung gemacht werden? Und erhält "Gilius" noch eine Chance?

Fest steht, dass am kommenden Freitag das Kellerduell gegen das noch sieglose Team Vitality ansteht. Auf dem Papier hat Schalke also alle Möglichkeiten den Schwung aus dem Erfolg gegen den Titelverteidiger weiterzutragen.