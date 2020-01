SK Gaming verpartnert sich mit Nike und 11teamsports

SK Gaming, gegründet 1997 als Schröt Kommando, ist eine der größten und erfolgreichsten deutschen eSports-Organisationen. Passend zum anstehenden Saisonstart in League of Legends wurde nun die Kooperation mit Nike und 11teamsports verkündet. Die Jerseys werden von allen Athleten der gesamten Games-Palette bei SK getragen.

Demnach tragen die Spieler von SK fortan den geschwungenen Haken namens "Swoosh" auf der Brust - 11teamsports übernimmt den Vertrieb des Merchandise.

Nike baut Portfolio aus

Nach der chinesischen LPL und dem koreanischen Rekordweltmeister T1 ist die Kölner Organisation ein weiterer großer Name im eSports-Portfolio des Sportartikelherstellers.

Die neuen Trikots wurden bereits vorgestellt und sehen deutlich aufgeräumter und moderner aus, als ihre Vorgänger. Der weiße Body wird durch einen schwarzen Streifen entlang des Latissimus abgegrenzt, passend zur hinter SK stehenden Telekom finden sich zudem magenta-farbene Designelemente an der Hüfte vorne und hinten.

Das neue Trikot von SK Gaming © SK Gaming

"Wir sind unglaublich stolz unser Logo direkt neben dem weltberühmten Swoosh zu haben. Als eine Marke steht Nike für viele Werte, die wir leben und jeden Tag ausleben, während 11teamsports uns die bestmögliche Unterstützung und Infrastruktur liefern wird, um unser Merchandise auf das nächste Level zu heben.", sagt Alexander T. Müller, Geschäftsführer von SK Gaming.

Auch bei 11teamsports freut man sich über die Partnerschaft. So fügt Dennis Schröder, Geschäftsführer des Distributors an: "Wir sind stolz auf die neue Kooperation mit SK Gaming und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike, einem der großen Global Players, was Merchandise und Spielkleidung anbelangt. Wir sind begeistert, dass wir mit SK Gaming nun die Gelegenheit haben unsere Expertise als Ausrüster in den eSports-Sektor bringen können."