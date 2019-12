Am kommenden Wochenende, also am 14. und 15. Dezember findet in Magdeburg die ESL Winter-Meisterschaft statt. In League of Legends und Counter Strike: Global Offensive spielen die jeweils vier besten Teams der Saison den letzten Titel des Jahres aus.

League of Legends

In der Kluft der Beschwörer hat sich das Academy Team von Schalke 04 die Pole Position gesichert. Schalke 04 Evolution brillierte über weite Strecken der Spielzeit und hat lediglich drei Niederlagen aus 16 Partien auf dem Konto. Damit zählen die Königsblauen auf dem Papier zum engsten Favoritenkreis auf den Turniersieg.

Dahinter reihen sich ad hoc Gaming und BIG ein. Die beiden Finalteilnehmer der Premier Tour spielten vor allem in der zweiten Jahreshälfte stark auf. Am Ende triumphierte Berlin International Gaming. Das Team gewann zudem die European Masters gegen die Giants. Im Trophäenschrank der Berliner wird also langsam etwas eng.

Der vierte und letzte im Bunde ist EURONICS Gaming. Als Rekordmeister ist eigentlich immer mit ESG zu rechnen, allerdings hat das Team seit den einschneidenden Roster-Veränderungen vor einem Jahr noch nicht zu alter Stärke zurückgefunden.

Gemäß der Tabelle bestreitet Schalke 04 Evolution das erste Halbfinale gegen ESG, BIG trifft wieder einmal auf ad hoc.

CS:GO

Bereits am Samstag klärt sich die Frage nach dem Wintermeister in Counter-Strike.

Im ersten Semifinal trifft Spitzenreiter Sprout auf Touch The Crown. TTC ist der legitime Nachfolger von Team Prismatic und setzt die Reise in neuen Farben fort.

Das zweite Duell bestreiten die Unicorns Of Love und ALTERNATE aTTaX. Im Finale spielen die beiden Sieger dann um ein Preisgeld von 12.000 €, der Zweite erhält immerhin noch 6.000 €.

Sprout hat die Saison mit einem überzeugenden Sieg über PANTHERS Gaming beendet und geht als Favorit ins Finalwochenende. Allerdings waren es unter anderem eben ALTERNATE und Prismatic (TTC), die dem Ligaprimus je eine Map abnehmen konnten.