Von Alexander Hugo

BIG hat die ESL Wintermeisterschaft 2019 gewonnen. Das Finale gegen Euronics Gaming konnte BIG mit 2:0 für sich entscheiden. BIG hält somit aktuell alle relevanten Titel, die ein deutsches Team außerhalb der Franchise-Liga LEC erlangen kann. Neben der ESL Meisterschaft ist BIG auch Sieger der Premier Tour und amtierender Meister der EU Masters.

Angesichts der in den vergangenen Monaten gewonnenen Titel ging BIG schon als großer Titelfavorit in die Saison. An dieser Favoritenposition hat sich von Seiten der Konkurrenz im Saisonverlauf nichts rütteln lassen.

Dominant von Anfang an

So waren die Kräfteverhältnisse bei den Finalspielen in Magdeburg schon im Vorhinein abgesteckt, während man Euronics Gaming seitens BIG keineswegs auf die leichte Schulter nehmen durfte. In Bezug auf das erspielte Gold waren beide Teams im ersten Spiel der Finalserie lange gleich auf. Letztendlich machte die bekannte Teamkampfstärke von BIG den Unterschied und führte das Team in der 37. Minute zum Sieg.

Auch in der zweiten Partie gab BIG zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle aus der Hand. Euronics Gaming spielte stark und wusste sich zwar zu wehren, unterlang dann aber in der 35. Minute erneut.

Für den siebzehnjährigen Matyas "Carzzy" Orsag war es der letzte Wettbewerb im Trikot von BIG. Zum Start der kommenden Saison wechselt er zu MAD Lions in die europäische Königsklasse, die LEC. Erst am vergangenen Mittwoch beendete der Tscheche seine Schulzeit und kann sich nun vollends auf deine Karriere als eSportler konzentrieren.

Den Titel als „deutscher Meister“ über die ESL Meisterschaft wird BIG von auf ewig tragen dürfen, denn die Wintersaison 2019 war die letzte ESL Meisterschaft im Titel League of Legends. Nachdem die Premier Tour der ESL Meisterschaft bereits den Rang als den wichtigsten Leauge-of-Legends-Wettbewerb im deutschsprachigen Raum abgelaufen hat wird das Produkt nun eingestellt.