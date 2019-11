Riot Games belegt Cloud9 mit einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 US-Dollar pro Spieler-Verletzung. Somit beläuft sich die Geldbuße insgesamt auf 175.000 US-Dollar.

Aktien für Spieler

In den letzten 16 Monaten hat Cloud9 Aktieneinheiten an sieben Spielern in zwei Varianten ausgegeben: eine, in der die Spieler niedrigere Gehälter im Austausch gegen Aktien erhielten und die andere, in der diese Einheiten an die Spieler verteilt wurden. Dies verstößt jedoch gegen die Ligaregeln. Die im November erschaffenen Regel besagt, dass kein Teammitglied Kapital innerhalb eines Teams besitzen darf.

Folgenden Spielern sollen Restricted Stock Units gewährt worden sein: Top-Laner Eric "Licorice" Ritchie, die Jungler Dennis "Svenskeren" Johnsen und Robert "Blaber" Huang, ADC Zachary "Sneaky" Scuderi und Support Tristan "Zeyzal" Stidam. Außerdem sollen die ehemaligen Cloud9-Spieler Mid-Laner Nicolai "Jensen" Jensen und Andy "Smoothie" Ta Kapital erhalten haben.

Neben der unerlaubten Vergabe der Aktienanteile an Spieler soll Cloud9 außerdem gegen die Regeln der Offenlegung verstoßen haben. Riot Games hätte proaktiv darüber informiert werden müssen, dass Vertragsänderungen oder -verlängerungen stattgefunden haben.

Cloud9 muss nun die Geldbuße in Höhe von 175.000 US-Dollar bezahlen, sowie die Spieler im Besitz einer Aktieneinheit auszahlen oder Verträge dementsprechend mit höheren Sätzen neu verhandeln.

Riot übersah den Fehler zunächst und leitete daher erst später Ermittlungen ein.

Im Oktober wurde eine Regeländerung von Riot angekündigt, die es Spielern, die drei oder mehrere Jahre ununterbrochen im Dienst für ein Team standen, Aktieneinheiten zu beanspruchen.

Cloud9`s Roster durchlebt aktuell Veränderungen: Svenskeren, Zeyzal, die Academy-Spieler Matthew "Deftly" Chen und Ziqing "Kumo" Zhao wechseln zu Evil Geniuses. Auch Star-Spieler Sneaky wird das Franchise verlassen.

Im Jahr 2018 transferierten sie Jensen zu Team Liquid und Smoothie zu dem inzwischen nicht mehr existierenden Echo Fox.