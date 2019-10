G2 Esports und SK telecom T1 haben sich für das Halbfinale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in Madrid qualifiziert. Bereits am Vortag sicherten sich Invictus Gaming und FunPlus Phoenix ihr Ticket für die nächste Runde.

Fnatic fliegt raus - Splyce kämpft

Fnatic hatte sich zum Ende der Gruppe stark gesteigert und sogar SK telecom T1 geschlagen. Am Viertelfinaltag stimmte es aber hinten und vorne nicht. Schlechte Drafts und fragwürdige Entscheidungen im Spiel machten es dem chinesischen Meister FunPlus Phoenix fast schon zu einfach. Ein Comeback gelang dem Team um Martin "Rekkles" Larsson nicht.

Als Rekordweltmeister und amtierender koreanischer Meister ging SKT T1 als klarer Favorit in die Begegnung gegen Splyce. Wie zu erwarten zeigten beide Teams einen sehr kontrollierten Spielstil. Durch schiere spielerische Klasse dominierte T1 die Serie über weite Phasen. Letztendlich konnte Splyce den Koreanern noch einen wahren Achtungs-Sieg abringen. Mit einem Endstand von 3:1 zugunsten der Asiaten verabschiedete die Halle den europäischen Vertreter Splyce mit tosendem Applaus.

G2 als letzte Hoffnung

Folglich war G2 Esports nach der Niederlage von Splyce und dem Ausscheiden von Fnatic am Vortag der letzte im Wettbewerb verbliebene Repräsentant der europäischen League-of-Legends-Liga LEC. Mit den Hoffnungen der Region auf ihren Schultern konnte sich G2 Esports den Auftaktsieg in der Serie sichern.

Das zweite Spiel war bis zur 26. Minute recht ausgeglichen, auch wenn sich DAMWON Gaming zu dem Zeitpunkt bereits vier Drachen sichern konnte. Nach einem von G2 Esports verlorenen Kampf um die Midlane kippte das Spiel in Richtung von DAMWON Gaming, die die Serie ausgleichen konnten. Die anschließenden zwei Partien der Serie dominierten die Europäer erneut und sicherten sich somit den den Halbfinaleinzug mit einem überzeugenden 3:1.

Am kommenden Wochenende werden die Halbfinalpartien an gleicher Stelle in Madrid ausgetragen. Dort trifft Invictus Gaming am Samstag im chinesischen "Derby" auf FunPlus Phoenix, bevor G2 Esports sich am Sonntag gegen T1 erneut beweisen muss. Die beiden großen Titelfavoriten treffen somit bereits im Halbfinale aufeinander.

Beim Mid Season Invitational hieß der Sieger übrigens G2.