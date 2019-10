Im vergangenen Jahr fand die fiktive Band K/DA mit ihrer Enthüllung beim Worlds Finale 2018 großen Anklang. Ihr Song POP/STARS erreichte bisher 275 Millionen Aufrufe auf Youtube.

Die südkoreanische Rapperin Jeon So-yeon (Soyeon), Leaderin der Band (G)I-DLE, ist bereits als Stimme von Akali in K/DA bekannt. Soyeon wird dieses Jahr erneut Teil des Quintetts sein. Komplementiert wird die Fünfer-Gruppe von Schauspielerin und Sängerin Becky G., Keke Palmer, Rapper und Songwriter Jared "Duckwrth" Lee und Umar "Thutmose" Ibrahim. Wobei die zwei Letzteren zum Soundtrack des Films Spider-Man: Into the Spider Verse beigetragen haben.

Das Künstlerkollektiv wird "GIANTS", die neue Single, bei der Eröffnungszeremonie des Finales der League-of-Legends-Weltmeisterschaft (10. November 2019 in Paris) erstmalig präsentieren.

Die gleichnamige Skinserie "True Damage" wird ab 10. November für die LoL-Champions Qiyana, Senna, Akali, Ekko und Yasuo zum Kauf erhältlich sein.

Prestige-Skins

Vor den Worlds verkündete Riot Games die Zusammenarbeit mit Louis Vuitton. Die Partnerschaft reicht über das Design des Trophäenkoffers hinaus. Der künstlerische Leiter der Frauenkollektion von Louis Vuitton Nicolas Ghesquiere entwarf die Prestige-Skins für die beiden Mitglieder Qiyana und Senna.

Qiyanas Prestige-Skin wird ebenfalls am 10. November veröffentlicht. Der Louis-Vuitton-Prestige-Skin wird jedoch nur bis zum 25. November und durch das Spielen während der Weltmeisterschaft verfügbar sein. Sennas Skin erscheint Anfang des Jahres 2020.

Außerdem soll eine von den beiden Prestige-Skins inspirierte Kapselkollektion erscheinen, die bald enthüllt werden soll.