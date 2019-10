Zehn Jahre League of Legends. Für Entwickler Riot Games mehr als nur ein einfacher Grund, das wohl bekannteste Videospiel der Welt mit einer speziellen Feier zu ehren. Bereits im Vorfeld wurde im Web ordentlich die Gerüchteküche angeheizt – wird endlich die mobile Version von League of Legends enthüllt, wird es einen neuen Champion geben und noch vieles mehr.

Tatsächlich aber verkündeten die LoL-Macher gleich mehere Neuheiten auf einmal und sorgten so für ein Novum in der League-of-Legends-Szene.

Anzeige

Von Fighting Games bishin zum Kartenspiel plus einen Anime

Riot ließ Punkt 03:00 Uhr in der Früh (CEST) eine ordentliche Bombe platzen: so kündigte das Entwicklerstudio gleich mehrere Spiele auf einmal an. Zunächst aber wurde der neue Champion für League of Legends enthüllt. Dieser trägt den Namen Serra und stellt die von Thresh entführte Partnerin Lucians dar. Diese wird in der Position des "Support Marksman" auf der Bot Lane zum Einsatz kommen.

Neben der bereits geleakten Mobile-Version von League of Legends, die nun als League of Legends: Wild Rift bekannt ist, wurde zudem ein neues Kartenspiel Legends of Runeterra, ein Fighting Game mit den Charakteren aus League of Legends, sowie ein Shooter mit dem Projektnamen "A" angekündigt.

Darüber hinaus bekamen die Zuschauer des Livestreams ein bis dato unbekanntes Spiel präsentiert, das optisch eine gewisse Ähnlichkeit mit Spielen wie Diablo oder Path of Exile besitzt. Laut Riot-Mitarbeitern wolle man mit diesem Spiel das Gefühl einfangen, gemeinsam mit Freunden die Welt von Runeterra zu erkunden.

Im Web wird seither fleißig darüber diskutiert, ob es sich hier nun um ein MMORPG der Marke World of Warcraft handelt oder eher in die Richtung eines Hack`n`Slay-Games geht (Diablo, Torchlight).

League of Legends: Wild Rift

Das Besondere an League of Legends: Wild Rift ist nicht nur der Fakt, dass es sich um einen mobilen Ableger des beliebten MOBAs handelt, sondern dass dieser zudem für die Heimkonsole veröffentlicht wird. Entsprechend dürfen auch Besitzer einer PlayStation 4, Xbox One und vermutlich auch einer Nintendo Switch schon bald in die Welt von Runeterra eintauchen.

Ein genaues Releasedatum steht bislang aus, jedoch plant Riot die Veröffentlichung des Spiels bis Ende 2020 für alle Regionen.

Gameplaytechnisch baut Wild Rift auf den Mechaniken der PC-Vorlage auf, wird aber ein eigenes auf einer Twin-Stick-Peripherie basierendes Gameplay bieten. Darüber hinaus sind nicht alle Champions, die in League of Legends existieren, auch in Wild Rift verfügbar. Spieler erhalten auf Basis ihrer Spielzeit in League of Legends einen Startbonus.

Legends of Runeterra

Neben League of Legends für die Hosentasche, wurde mit Legends of Runeterra ein weiteres Spiel aus dem Hause Riot angekündigt. Hierbei handelt es sich um ein digitales Kartenspiel, das optisch auf den Spuren von Hearthstone, Elder Scrolls und Co. wandelt.

Auch hier bedient sich der Entwickler an dem bereits existierenden Championpool von League of Legends und bietet dem Spieler die Möglichkeit, ein Deck um die bekannte Helden aus der Welt von LoL zu erstellen.

Das Spiel selbst wird für den PC, iOS wie Android kostenlos als Free-to-Play-Titel erscheinen. Auch hier ist noch kein konkretes Datum für die Veröffentlichung bekannt.

Project A – Ein Shooter von Riot Games

Mit Project A präsentierte Riot ein Spiel, dessen inhalt völlig von der Vorlage (League of Legends) abweicht. Neue Helden, neue Lore und und trotzdem versprach das Unternehmen den gleichen Support, den die Spieler von League of Legends bereits genießen.

Bislang ist nicht viel über den Inhalt des Games bekannt, jedoch plant das US-Unternehmen bereits zu Beginn des kommenden Jahres neue Informationen darüber zu veröffentlichen.

Optisch erinnert das gezeigte Videomaterial stark an Spiele wie Overwatch von Blizzard oder Paladins von Hi-Rez.

TeamFight Tactics fürs Handy, ein Anime on top plus eSports Manager

Nachdem bereits League of Legends: Wild Rift für Smartphones angekündigt wurden, verriet der Etwickler zudem, eine mobile Version von TeamFight Tactics (TFT) veröffentlichen zu wollen. Damit schlägt das Spiel in die selbe Kerbe von Auto Chess und Dota Underlods, welche ebenfalls für iOS und Android in den jeweiligen Appstores zum Herunterladen angeboten werden.

Dem aber noch nicht genug, wurde zudem ein Anime angekündigt, der augenscheinlich die Entstehungsgeschichte des doch etwas durchgeknallten Charakters Jinx (ADC, Bot Lane) aus League of Legends erzählt. Die animierte Serie trägt den Namen Arcane und ist für eine Veröffentlichung im kommenden Jahr eingeplant.

Ebenso verhält es sich mit dem eSports Manager, ein Spiel, bei dem die Gamer ihr Können als Coach eines eSports-Team beziehungsweise einer Orga unter Beweis stellen dürfen.

Fighting Game und ein mögliches MMO

Abgerundet wird die Präsentation von einigen Bewegtbildern zweier bis dato unbekannten Spiele aus den Genres Fighting Games sowie (vermeintlich) MMORPGS. Innerhalb des Streams zeigte Riot zwei aus League of Legends bekannte Charaktere, unter anderem Darius, die in typischer Street-Fighter-Manier miteinander kämpften.

Des Weiteren ist von einem Spiel die Rede, das den Spielern die Möglichkeit geben soll, gemeinsam die verschiedenen Gebiete der Welt von League of Legends – Runeterra – zu erkunden. Entsprechend nahe liegt die Vermutung, dass es sich um ein MORPG oder ähnliches Spiel handeln könnte.

Bezüglich der Veröffentlichung von einem dieser Spiel ist bislang noch nichts bekannt, noch, auf welcher Plattform diese spielbar sein werden.