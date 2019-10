Die eSport-Teams G2 und Fnatic sind dem dritten europäischen Teilnehmer Splyce ins Viertelfinale der WM im Fantasy-Strategiespiel League of Legends (LoL) gefolgt.

G2 mit dem deutschen Headcoach Fabian "GrabbZ" Lohmann schloss die Gruppe A mit fünf Siegen aus sechs Spielen als Tabellenzweiter hinter dem südkoreanischen Team Griffin ab. Die jeweils zwei besten Teams der vier Gruppen qualifizieren sich für die Playoffs.

Vizeweltmeister Fnatic reichten vier Erfolge in der Gruppe C zum zweiten Platz hinter den Südkoreanern von SK Telecom T1. Splyce hatte den Einzug in die Runde der besten acht Teams bereits am Donnerstag als Zweiter der Gruppe B perfekt gemacht.

Das Viertelfinale findet vom 25. bis 27. Oktober in Madrid statt, eine Woche später gehen die Halbfinals über die Bühne. Das Finale steigt am 10. November in Paris. Die deutschen Teams Schalke 04 und SK Gaming hatten die Qualifikation für die WM verpasst.