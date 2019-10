Aufstieg der Elemente - die zweite Season in Teamfight Tactics ©

Die initiale Idee, einen eigenen Autochess-Ableger zu veröffentlichen hatte Riot Games reichlich gutes Feedback beschert. Das innerhalb weniger Wochen aus dem Boden gestampfte Spiel kam bei League-of-Legends-Veteranen und Neulingen gleichermaßen an und überzeugte manche Streamer derartig, dass sie ihren Fokus voll darauf legten.

Nach vielen Bugfixes, Veränderungen an den Items, Buffs und vereinzelten neuen Champions wirft das Entwicklerstudio nun alles über einen Haufen.

Anzeige

In Season 2 wird alles anders. Sämtliche Champions, Herkünfte und Klassen aus der ersten Saison werden ersetzt. Die wenigen Charaktere, die erhalten bleiben, haben neue Fähigkeiten und andere Zugehörigkeiten.

Was macht was?

Durch den radikalen Umschwung auf dem Schachbrett wissen auch die größten Profis und frequentiertesten Spieler nicht, welche Komposition sinnvoll ist oder welcher Champion welche Gegenstände benötigt.

Das Ergebnis ist ein wunderbares Chaos, das aus TFT Season 2 fast ein komplett neues Spiel macht. Alle entdecken die Mechaniken neu, es wird wieder geforscht. Derartige hard resets sind sehr selten.

SPORT1 gibt euch auf Basis der offiziellen Meldung einen Überblick über die neuen Elemente und Klassen.

Elemente

Herkünfte waren gestern, jetzt geht es um Elemente. Das grundsätzliche System mit Boni durch eine bestimmte Anzahl gleicher Herkünfte/Elemente bleibt erhalten.

Kristall

Skarner, Taric, Ashe

Mit mehreren Kristall-Champions im Team wird der maximale Schaden begrenzt, den sie durch einen Treffer (mit einem normalen Angriff oder einer Fähigkeit) erleiden können.

Wüste

Renekton, Sivir, Azir, Kha’Zix

Mit mehreren Wüsten-Einheiten im Team wird die Rüstung des gegnerischen Teams verringert. Die Verringerung erhöht sich mit weiteren Wüsten-Einheiten.

Blitz

Ornn, Volibear und Zed

Mehrere Blitz-Champions im Team fügen benachbarten Gegnern Schaden zu, wenn sie einen kritischen Treffer erzielen oder erleiden.

Frost

Warwick, Volibear, Braum, Ezreal, Olaf

Mit mehreren Frost-Champions im Team haben deren Angriffe eine Chance, ihr Ziel zu betäuben. Die Chance erhöht sich, je mehr Frost-Einheiten auf dem Schlachtfeld sind.

Inferno

Zyra, Diana, Varus, Qiyana, Kindred, Annie, Brand

Mehrere Inferno-Einheiten im Team stecken mit ihren Fähigkeiten den Boden unter ihren Zielen vorübergehend in Brand, wodurch Gegner, die im Feuer stehen, Schaden erleiden. Der Schaden erhöht sich mit weiteren Inferno-Einheiten.

Licht

Nasus, Vayne, Jax, Aatrox, Soraka, Yorick

Mehr Licht-Einheiten im Team führen dazu, dass sie bei ihrem Tod andere Licht-Einheiten um einen Prozentsatz ihres maximalen Lebens heilen und ihr Angriffstempo für den Rest der Runde erhöhen (steigert sich mit dem Tod mehrerer Licht-Einheiten). Die Heilung und das Angriffstempo erhöhen sich mit weiteren Licht-Einheiten.

Stahl

Rek’Sai, Nocturne

Mit mehreren Stahl-Champions im Team werden diese vorübergehend immun gegen Schaden, wenn ihr Leben unter 50 % sinkt.

Berg

Taliyah, Qiyana, Malphite

Mit mehreren Berg-Champions im Team erhält ein zufälliger Verbündeter zu Beginn des Kampfes einen starken Schild.

Ozean

Vladimir, Thresh, Syndra, Qiyana, Nautilus, Nami

Mit mehreren Ozean-Champions im Team erhalten alle Verbündeten regelmäßig Mana. Die Menge des erhaltenen Manas erhöht sich mit weiteren Ozean-Champions.

Gift

Kog'Maw, Dr. Mundo, Twitch, Singed

Mit mehreren Gift-Champions im Team erhöhen ihre Angriffe und Fähigkeiten die Manakosten der Fähigkeiten ihrer Ziele.

Schatten

Malzahar, Kindred, Veigar, Sion, Master Yi

Mit mehreren Schatten-Einheiten im Team verursachen diese während der ersten paar Sekunden des Kampfes und während der ersten paar Sekunden nach Kills/Unterstützungen mehr Schaden. Mit noch mehr Schatten-Einheiten im Team verursachen alle erhöhten Schaden, wenn einer einen Kill/eine Unterstützung erzielt.

Wind

Yasuo, Qiyana, Janna

Mit zwei Wind-Champions im Team erhöht sich die Ausweichchance deines gesamten Teams.

Wald

Maokai, Ivern, Neeko, LeBlanc

Mit mehreren Wald-Einheiten im Team erschafft einer von ihnen zu Beginn des Kampfes einen Klon von sich selbst (inklusive aller Gegenstände).

Klassen

Bei den Klassen hat sich weder namentlich noch in der Funktion etwas geändert. Auch hier gibt es unterschiedliche Boni, die jeweils eine bestimmte Anzahl an Champions gleicher Klasse erfordern.

Alchemist

Singed

Alchemisten können sich durch andere Einheiten bewegen und bleiben nie stehen.

Assassine

Diana, LeBlanc, Qiyana, Nocturne, Kha’Zix, Zed

Assassinen schleichen zu Beginn des Kampfes über das Schlachtfeld und bleiben genau gegenüber ihrer ursprünglichen Position stehen.

Mit mehreren Assassinen im Team erhalten sie eine erhöhte kritische Trefferchance und einen erhöhten kritischen Trefferschaden. Beides wird durch mehr Assassinen weiter erhöht.

Avatar

Lux

Das Element des Avatars wird für Attributsboni doppelt gezählt.

Berserker

Renekton, Jax, Volibear, Dr. Mundo, Sion, Olaf

Mit mehreren Berserkern im Team erhalten ihre Angriffe eine Chance, Schaden in einem kegelförmigen Bereich hinter dem Ziel zu verursachen. Die Chance erhöht sich mit weiteren Berserkern.

Klingenmeister

Yasuo, Sivir, Aatrox, Master Yi

Mit mehreren Klingenmeistern im Team haben ihre Angriffe eine Chance, weitere Male zu treffen. Je mehr Klingenmeister du hast, desto höher ist die Chance.

Beschwörer

Zyra, Malzahar, Azir, Annie, Yorick, Zed

Mit mehreren Beschwörern im Team erhöhen sich die Leben und die Zeit, in der die von ihnen beschworenen Verbündeten auf dem Schlachtfeld bleiben. Weitere Beschwörer erhöhen die Leben und die Zeit weiter.

Die Begleiter der Beschwörer profitieren von den Element- und Klassenboni, zählen aber nicht als weitere Einheiten für die Aktivierung der höheren Stufen dieser Boni.

Druide

Ivern, Maokai, Neeko

Mit zwei Druiden im Team erhalten alle Druiden Lebensregeneration.

Magier

Vladimir, Taliyah, Syndra, LeBlanc, Veigar, Brand

Mit mehreren Magiern im Team haben sie eine Chance, eine Fähigkeit nach dem ersten Wirken erneut zu wirken. Diese Chance erhöht sich mit weiteren Magiern.

Mystiker

Soraka, Janna, Master Yi, Nami

Mit mehreren Mystikern erhalten alle Verbündeten Magieresistenz, die sich mit mehr Mystikern weiter erhöht.

Jäger

Warwick, Kog’Maw, Skarner, Rek’Sai

Mit mehreren Jägern im Team richten ihre Angriffe und Fähigkeiten Gegner mit wenig Leben sofort hin.

Bogenschütze

Vayne, Varus, Ezreal, Kindred, Ashe, Twitch

Mit mehreren Bogenschützen im Team haben sie eine Chance auf kurzzeitig erhöhtes Angriffstempo. Je mehr Bogenschützen du hast, desto höher ist die Chance.

Wächter

Ornn, Nasus, Thresh, Braum, Nautilus, Malphite, Taric

Mit mehreren Wächtern im Team erhalten sie Rüstung, die sich mit weiteren Wächtern erhöht.

Diese und weitere Informationen sind im oben verlinkten Sheet von Riot Games zu finden. Dort steht auch, welche ultimativen Fähigkeiten die einzelnen alten wie neuen Champs besitzen.

Wie aus der Auflistung schon zu entnehmen ist, sind einige Charaktere in ungewöhnliche Elemente gerutscht. Dies wird wie auch in Season 1 durch passende Skin erklärt. Glacial Warwick zum Beispiel taucht in TFT im Tundra Hunter Gewand auf, schneeweiß mit Eiskristall auf dem Rücken.

Auf dem PBE ist das neue Set bereits spielbar, auf den Live-Servern können die Spieler ab Patch 9.22 loslegen.