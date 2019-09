In nur wenigen Wochen ist es wieder soweit und Riot Games veranstaltet die jährliche Weltmeisterschaft in League of Legends. Unzählige Fans, Experten und Spieler fiebern bereits dem wichtigsten Turnier innerhalb jeder LoL-Season entgegen.

Wie in jedem Jahr dürfen sich Spieler auch 2019 über einen entsprechenden Championship-Skin freuen, der sinnbildlich für das bevorstehende Turnier steht. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Midlaner Ryze, einem der ältesten Champions des Spiels.

Von Anfang an dabei

Ryze gehörte schon 2009 zum Aufgebot der Champions, als das Spiel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Dabei spielt auch der Name eine wichtige Rolle. So ist Ryze nicht nur der Name der populären Figur, sondern zeitgleich der Spitzname von einem der Riot-Games-Gründer: Brandon "Ryze" Back.

Mit dem Championship-Skin steigt Ryze in einen streng limitierten Kreis illustrer Helden auf, denen vor dem Midlaner die Ehre zuteil und die mit einem entsprechenden Skin bedacht wurden.

2012 - Championship Riven

2013 - Championship Thresh

2014 - Championship Shyvana

2015 - Championship Kalista

2016 - Championship Zed

2016 - Championship Riven (2016) - Revamped

2017 - Championship Ashe

2018 - Championship Kha'Zix

2019 - Championship Ryze

Die League of Legends World Championship findet in diesem Jahr in Europa statt. Die Play-In-Stage sowie die Gruppenphase werden in Berlin ausgetragen, das Viertel- sowie Halbfinale in Madrid, und das große Finale in Paris.

Für die europäische Region, die LEC, haben sich bislang G2 Esports sowie Fnatic qualifiziert. Das dritte Team wird in den kommenden Tagen ermittelt.