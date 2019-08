Schalke, Fnatic, G2 Esports und Splyce waren bereits für die Playoffs qualifiziert, doch noch wurden zwei weitere Teams gesucht, die sich mit den besten der Besten messen würden.

Wer schafft den Sprung in die Playoffs? - LEC Spieltag #9, der Freitag

Entsprechend richteten sich am Freitag die Augen auf die Teams von SK Gaming, Team Vitality und vor allem Rogue, dem Team, das in den letzten Wochen ordentlich an Fahrt aufgenommen und viele vermeintlich harte Brocken besiegen konnte. Doch reichte das am Ende, um ein Ticket für den möglichen Trip nach Athen zu lösen?

Bereits das erste Spiel des Freitags war von einer gewissen Brisanz geprägt. Team Vitality musste einen Sieg einfahren, um die Chancen auf die Playoffsteilnahme zu wahren. Doch zur Überraschung aller, konnte das zuletzt weniger erfolgreiche Misfits Gaming den letztjährigen Worlds-Teilnehmer besiegen. Entsprechend hieß es für die Jungs von Vitality Ruhe zu bewahren und die Playoffs am nächsten Tag klar zu machen.

Auch im darauffolgenden Match zwischen Excel Esports und SK Gaming ging es um alles. SK musste gewinnen, bei Excel ging es rein um die Ehre. Schlussendlich setzte sich die deutsche Traditionsorganisation durch und durfte sich weiter berechtigte Hoffnung auf die Playoffsteilnahme machen.

Anschließend folgte das Spitzenspiel des Spieltages: Splyce traf auf Fnatic, der Drittplatzierte auf den Zweiten. Was in den Augen vieler auch eine mögliche Konfrontation zweier Finalteilnehmer sein könnte, wurde am Ende von Fnatic für sich entschieden. Für beide Orgas kein Problem, waren beide schon im Vorfeld auf das Aufeinandertreffen für die Playoffs qualifiziert.

Im anschließenden Duell zwischen Fnatic und Origen ging es faktisch um den letzten Playoffsplatz, der noch ohne Tiebreaker erreicht werden konnte. Mit viel Leidenschaft und Köpfchen, bezwang Rogue den Spring-Split-Playoffs-Finalisten und zieht so erstmals seit dem Beitritt in die LEC in die Playoffs ein. Für das besonders im Spring Split gebeutelte Team eine starke Leistung.

Das letzte Match des Tages zwischen G2 Esports und Schalke 04 zeigte den Fans einmal mehr, warum auch vermeintliche Giganten nicht immer gewinnen. So musste sich G2 am Ende zum dritten Mal in diesem Split einem gegnerischen Team geschlagen geben: Schalke siegte, war aber ebenfalls bereits für die Playoffs qualifiziert.

Tiebreaker time! – LEC Spieltag #9, der Samstag

Der Samstag begann mit einer weiteren Überraschung zugunsten von Misfits Gaming. Obwohl Splyce aktuell eines der besten Teams in der Liga ist, konnte der klare Außenseiter den zweiten Sieg an diesem Wochenende einfahren. Am Endergebnis änderte sich jedoch dadurch wenig: Splyce war bereits für die Playoffs qualifiziert und Misfits kann im neuen Jahr einen weiteren Anlauf starten.

Im anschließenden Duell kam es dann zu einem weiteren Schlüsselmoment an diesem Wochenende: SK Gaming sicherte sich mit einem weiteren Sieg gegen Origen die Teilnahme an einem Tiebreaker wenn Team Vitality gegen Schalke verlieren würde (Spoiler: hat es). Das Besondere daran ist auch, dass aufgrund der Niederlage Origen die Teilnahme an der Ligaendrunde verwehrt bleibt. Ein herber Rückschlag nach der Finalteilnahme im Spring Split.

Anschließend folgten mit den Siegen von G2 Esports gegen Excel und Fnatic gegen Rogue beinahe schon Duelle der Marke "Business as usual" – beide Teams konnten mühelos die Konkurrenz besiegen.

Dann folgte auch schon der Tiebreaker zwischen SK Gaming und Vitality, dem Match, das darüber entscheidet, welches der beiden Teams in die Playoffs einziehen. Lustigerweise musste Riot Games dafür einen zweiten Twitch-Channel bereitstellen, wurde doch zur gleichen Zeit in den USA das Halbfinale der Schwesternliga LCS ausgetragen.

Am Ende konnte sich Vitality gegenüber SK Gaming durchsetzen und steht nun als letzter Teilnehmer für die LEC Summer Split Playoffs fest. Das Teilnehmerfeld setzt sich nun wie folgt zusammen:

Splyce, Rogue, FC Schalke 04, Team Vitality, G2 Esports und Fnatic.

Das erste Match der Playoffs findet am 23. August statt und wird in einem Best-of-5 ausgespielt. Hier treffen die Teams von Splyce und Rogue aufeinander.

