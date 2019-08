Schalke 04 gewinnt den Playoff-Auftakt in der LEC © Riot Games

Die eSportler von Schalke 04 feiern zum Auftakt in die Playoffs in die League of Legends European Championship (LEC) einen Sieg gefeiert und nehmen Kurs auf das Finale.