Deal um LCS-Startplatz von Echo Fox geplatzt

Einem Bericht von ESPN zufolge wird Kroenke Sports & Entertainment (KSE) den LCS-Startplatz von Echo Fox nun doch nicht wie vereinbart für 30,25 Millionen US-Dollar kaufen.

Der Rückzieher ist Folge einer Klage gegen die Investorengruppe.

Anzeige

Kleiden wie die eSports-Profis? Kein Problem! Der SPORT1-eSports-Shop! | ANZEIGE

Robert Moore, Geschäftsführer von Sentinels, hat eine Klage gegen die Kroenke Sports & Entertainment eingereicht. Demnach soll KSE mit dem Kauf des LCS-Startplatzes einen mündlichen Vertrag zwischen Josh Kroenke und Moore verletzen.

Dieser soll besagen, dass Sentinels an jedem eSports-Engagement von KSE beteiligt sein soll. Aktuell betreibt Sentinels das Overwatch-League-Team Los Angeles Gladiators für KSE.

Nun muss Echo Fox in enger Absprache mit Riot Games einen neuen Käufer für den LEC-Startpatz finden. Echo-Fox-Gründer Rick Fox gab in einem Interview mit Richard Lewis bekannt, dass Echo Fox am Tag nach der Einigung mit KSE noch ein signifikant höheres Angebot für den LEC-Startplatz erhalten haben soll.

ESPN listen in ihrem Bericht eine Investorengruppe um Allen Shapiro, den Vorstandsvorsitzenden bei Dick Clark Productions, sowie die eSports-Organisationen Evil Geniuses und Complexity als weitere Interessenten.

Autor: Alexander Hugo