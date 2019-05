Selten wurde einem eSports-Profi dermaßen gehuldigt, wie dem koreanische LCK-Profi PraY, als dieser seinen Rücktritt verkündete. Er sehe sich derzeit nicht dazu in der Lage, gut genug zu spielen, wie er im Zuge eines Live-Streams seinen Zuschauern offenbarte. Ganz unerwartet kommt dieser Schritt dann aber auch nicht.

Bereits vergangenen Dezember kündigte PraY eine Auszeit vom kompetitiven Spielgeschehen in League of Legends an. Entsprechend gehörte er im Spring Split 2019 der LCK nichtmehr dem Roster seines früheren Teams Kingzone DragonX an.

Zurück auf der großen Bühne

Nun aber folgte der Rücktritt vom Rücktritt und PraY gab via Twitter seine neue Rolle für KT Rolster bekannt. Entsprechend bekommen Fans des Koreaners diesen im Zuge des Summer Splits erstmals in 2019 live auf der Bühne der LCK zu sehen.

PraY konnte in der Vergangenheit insgesamt drei nationale Titel in Korea gewinnen und gehörte bei jedem Sieg zu einem anderen Team: Kingzone DragonX, Longhzu Gaming (später Kingzone) sowie Rox Tigers (mittlerweile als Hanwha Life Esports bekannt).

Faker zum Schwitzen bringen

Auch im Zuge der World Championship 2016 sorgte der AD-Carry für Aufsehen, als sein mittlerweile in der Community berühmtgewordener Ashe-Arrow den gegnerischen Spieler Duke von SK Telecom T1 daran hinderte in dessen Base zurückzuteleportieren.

Anschließend sicherte sich ROX den ersten Sieg in dem Best-of-Five mit dem koreanischen Ligakontrahenten. Trotzdem musste sich das Team am Ende dem späteren Weltmeister SKT mit zwei zu drei gewonnen Spielen geschlagen geben.

Die LCK startet am fünften Juni in den Summer Split. Den Spring Split konnte SK Telecom T1 in den Playoffs gegen Griffin mit 3-0 gewinnen.