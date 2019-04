MSI 2019: G2 Esports beim League-Of-Legends-Turnier in Vietnam

Die 13 besten LoL-Teams konnten sich über ihre regionale Liga für das Mid Season Invitational 2019 qualifizieren.

Für die Profis ist das MSI der erste große internationale Wettkampf in der Saison und ist neben den Worlds eines der wichtigsten Stationen für die Teams.

Anzeige

Das Turnier wird erstmals in Vietnam und Taiwan veranstaltet. Beim Wettbewerb geht es für die Teilnehmer um insgesamt eine Million US-Dollar.

Play-In-Stage

Am 1. Mai 2019 beginnt die Play-In-Phase, in der sich der Großteil der Mannschaften messen muss.

Nur die chinesische, europäische und koreanische Region sind auf Grund der bisherigen Turnierergebnissen bereits für das Hauptturnier festgesetzt.

Für China tritt der amtierende Weltmeister Invictus Gaming an, nachdem das Team im Finale der LPL mit einem 3-0 gegen JD Gaming durchsetzen konnte.

Auch G2 Esports dominierte im letzten Kampf der LEC ihren Gegner Origen und wird damit Europa beim Turnier vertreten.

Nach einer schwachen Saison im Vorjahr wird der dreifache Weltmeister SK Telecom T1 mit dem Star-Spieler Faker für Korea antreten.

Die restlichen Teams müssen sich noch beweisen:

Vega Squadron (Russland)

MEGA (Südostasien)

1907 Fenerbahce (Türkei)

Phong Vu Buffalo (Vietnam)

INTZ e-Sports (Brasilien)

DetonatioN FocusMe (Japan)

Isurus Gaming (Lateinamerika)

Bombers (Ozeanien)

Zwei Regionen sind für die K.O.-Phase der Vorrunde bereits gesetzt: Team Liquid für Nordamerika und Flash Wolves für Taiwan/Hong Kong/Macao.

Spielplanänderung

Der Veranstalter Riot Games hat angekündigt, dass wegen der nationalen Trauerfeier um den Premier Minister, der erst kürzlich verstorben ist, am 3. Mai in Ho Chi Minh keine Spiele stattfinden werden. Stattdessen werden die Matches an den anderen Spieltagen aufgeholt.

Ab dem 10. Mai wird die Gruppenphase ausgespielt. Das erste Match wird zwischen G2 Esports und SK Telecom T1 sein.

Das große Finale um die MSI-Krone wird in Taipeh stattfinden.