Der Siegeszug des eSports hält weiter an. Nachdem der 1. FC Köln Teile an SK Gaming erwarb, steht nun ausgerechnet mit einem Münchner Fußballclub der nächste Kandidat in den Startlöchern. Gemeinsam mit der Berliner eSports-Organisation PENTA Sports gründet der TSV 1860 München ein eigenes League-of-Legends-Team.

PENTA 1860

Mit einem gemeinsamen Namen ist bereits die Teilnahme an der kommenden ESL Meisterschaft angedacht. Das Team selbst besteht aus folgenden Spielern:

Benjamin "Novachrono" Micic / David "consequent" Schreiner

Miguel "Hero" Fernández Valbuena

Serkan "xKenzuke" Atilgan

Sander "Barcode" Laidre

Christos "Lion" Tsiamis

Der TSV 1860 München gehört zu den bekannteren Klubs der Bundesrepublik. Insbesondere in den 1960er-Jahren feierten die Löwen größere Erfolge in der Bundesliga. Mittlerweile wird der Verein jedoch in Bezug auf Erfolg und Bekanntheitsgrad vom Stadtrivalen FC Bayern München deutlich überstrahlt. Aktuell tritt 1860 München in der 3. Liga an und rangiert im Tabellenmittelfeld.

PENTA Sports konnte in der Vergangenheit unter anderem in dem Bereich Rainbow Six Siege größere Erfolge feiern. Allgemein hin galt das Line-Up der Berliner als das beste Team des Spiels, ehe das Roster geschlossen zu G2 Esports wechselte beziehungsweise aufgekauft wurde.

