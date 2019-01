Mit Sylas führt Riot Games den mittlerweile 143. Champion in die Welt von League of Legends ein. Zwar ist noch nicht bekannt, auf welchen Lanes dieser in Zukunft sein Unwesen treiben wird, doch lassen die Fähigkeit die Vermutung für eine mögliche Positionierung auf der Bot-Lane als Support oder als Toplaner zu.

Der Champion selbst attackiert seine Kontrahenten mit zwei an seinen Armen befestigten Stahlketten; auf diese ist auch der Beiname "The Unshackled" zurückzuführen.

Die Fähigkeiten im Überblick

Passive: Petricite Burst

Jedes Mal, nachdem Sylas eine Fähigkeit ausführt, wickeln sich die Ketten um dessen Arme und fügen allen Feinden in der Umgebung Schaden zu.

Q-Spell: Chain Lash

Der Champion schlägt mit seinen Ketten nach einem Feind, verursacht Schaden und verlangsamt diesen für eine kurze Zeit. Nach wenigen Augenblicken wird zusätzlicher Schaden in dem Bereich verursacht, in dem die Ketten zuvor eingeschlagen sind. Hiervon getroffene Gegner erleiden nicht nur zusätzlichen Schaden, sondern werden ein weiteres Mal für kurze Zeit verlangsamt.

W-Spell: Kingslayer

Sylas stürmt auf ein feindliches Ziel zu, verursacht dabei Schaden und heilt sich selbst. Wenn der Gegner über wenige Lebenspunkte verfügt, fällt der Schaden höher aus. Tendiert jedoch Sylas' Lebensenergie gegen Null, ist die Menge an regenerierten Lebenspunkten umso höher.

E-Spell: Abscond / Abduct

Sylas dasht über eine kurze Distanz und verleiht sich für einen Moment ein Schild. Zudem ist der Champion für einen geringen Zeitraum dazu in der Lage, den Spell erneut auszuführen, woraufhin sich dessen Ketten an einem gegnerischen Ziel festhalten, dieses betäuben und Sylas zu diesem hinziehen.

R-Spell: Hijack

Sylas stiehlt die ultimative Fähigkeit eines feindlichen Champions. Feinde können jedoch weiterhin ihre Ulti anwenden. Sylas ist dazu in der Lage, jederzeit die Ulti eines anderen Champions zu klauen, sobald seine Fähigkeit es zulässt, jedoch ist es nach einem erfolgreichen Hijack für eine gewisse Zeit nicht möglich, den gleichen Champion erneut zu bestehlen.

Bislang ist noch nicht bekannt, wann Sylas, the Unshackled auf dem normalen Server zu spielen sein wird. Zunächst ist er ausschließlich auf dem PBE (Test-Server) in League of Legends verfügbar.

