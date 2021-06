Seit Ende März kämpfen sich die Hearthstone-Spieler inzwischen durch das Brachland. In der ersten Phase des Jahres des Greifens drehte sich alles um die Horde, deren Helden und den Überlebenskampf, den deren Mitglieder Tag für Tag in der weiten Ödnis des Brachlandes für sich entscheiden müssen.

Mit dem Release des am 3. Junis erschienenen Mini-Sets "Die Höhlen des Wehklagens" brachte Blizzard noch einmal neuen Schwung in das Spiel. Nun, keinen Monat später, scheint es so, als würde die nächste richtige Erweiterung auch kurz vor dem Release stehen, denn der Publisher kündigte in einem Blogpost einen Enthüllungs-Stream zur bald kommenden neusten Expansion an.

Für die Allianz!

Am 1. Juli um 18:30 (Mitteleuropäischer Zeit) Uhr wird Blizzard auf YouTube und Twitch die neuste Hearthstone-Erweiterung erstmalig vorstellen. In dem zur Meldung veröffentlichten Trailer sieht man zwei Reihen Soldaten mit glänzenden Rüstungen und Schilden, die mit ihren Speeren rhythmisch auf den Boden stampfen. Die Vermutung liegt nahe, dass nachdem sich das letzte Set um die Horde gedreht hat, das kommende deren Gegner, die Allianz, als Thema hat.

Lead Designer Alec Dawson sowie die Game Designer Liv Breeden und John McIntyre werden durch den Stream führen.