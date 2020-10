Zheng "iGXc" Qianhao ist der Sieger der Hearthstone Masters Tour Online: Madrid. Gegen den aus der Asia-Pacific stammenden Region Grandmaster Yashima "Alutemu" Nozomi konnte er sich mit 3:1 im großen Finale durchsetzen. Damit gelang iGCx historisches: er ist der erste Chinese, der eine Masters Tour gewinnen konnte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Neben der Trophäe nimmt iGXc zusätzlich 32.500 US Dollar mit nach Hause. Sein Erfolgsrezept waren Meta-Deckpicks, die so auch auf der Ladder zu finden sind. Zwei aggressivere Archetypen mit dem Soul Demon Hunter und dem Tempo Mage werden ausbalanciert mit dem Control-Ansatz des Bomb Warriors. Eine vielfältige Mischung, mit der iGXc jederzeit Antworten auf die Strategien seiner Gegner fand und sie so letztendlich besiegte.

Anzeige

WM mit neuer Meta

Insgesamt haben 304 Spieler aus über 40 Ländern an dem letzten Hearthstone Masters Tour Event für 2020 teilgenommen. Nun verschiebt sich aller Fokus auf die anstehende Weltmeisterschaft, die im Dezember das Hearthstone Jahr abschließen wird.

Bis dahin wird es für die Spieler wichtig sein, die neuen Karten der am 17. November erscheinende Erweiterung "Der Dunkelmond-Wahnsinn" bestmöglich in ihre Decks integriert zu haben.