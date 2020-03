Die neue Hearthstone-Erweiterung "Ruinen der Scherbenwelt" wird am 7. April veröffentlicht werden © Blizzard

Robin Ahlert Lesedauer: 2 Minuten

Am 26. März wird in Hearthstone das Jahr des Phönix eingeläutet werden. Die erste Erweiterung "Ruinen der Scherbenwelt" wird am 7. April online gehen. SPORT1 stellt vor.