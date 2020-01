Hearthstone: Erbe der Drachen - Galakronds Erwachen ist live

Aus der offiziellen Pressemeldung

Das letzte Soloabenteuer aus dem Jahr des Drachen ist hier! Das erste Kapitel von Galakronds Erwachen ist jetzt live. In Galakronds Erwachen erleben Spieler zwei Abenteuer in einem und können die Geschichte rund um Erzschurke Rafaams diabolischen Plan von beiden Seiten durchspielen. Jedes einzelne Kapitel in Galakronds Erwachen gewährt Spielern Karten für ihre Sammlung.

Die Version der Schurkenliga von Kapitel I steht allen Spielern kostenlos zur Verfügung, einschließlich der vier sammelbaren Karten, die sie als Belohnung erhalten.

Die nächsten Kapitel – sowohl für die Schurken- als auch für die Forscherliga – von Galakronds Erwachen werden wie folgt veröffentlicht:

Kapitel II – 28. Januar

Kapitel III – 4. Februar

Kapitel IV – 11. Februar

Kapitel der Forscherliga: Kampf um die Eisige Küste

Die Schurkenliga Ü.B.E.L. hat Nordend erreicht und damit begonnen, die letzte Phase ihres Plans in die Tat umzusetzen. Hoch am Himmel schwebt Dalaran mit der Plage des Untods. Das endgültige Ziel steht jetzt fest. Wenn Rafaam zum größten Bösewicht aller Zeiten aufsteigen will, dann muss er Galakrond wiedererwecken! Aber die Forscherliga ist ihm dicht auf den Fersen und hat sich mit den Drachenaspekten verbündet, um Galakronds Rückkehr zu verhindern.

In diesem ersten Kapitel schlüpft ihr in die Rolle einiger bekannter Gesichter aus vergangenen Geschichten, darunter die Arakkoa Kriziki und die Wahrsagerin Madame Lazul. In Kapitel 1 der Schurkenliga erwarten euch drei Begegnungen, darunter auch ein Kampf gegen den Murloc-Gentleman Sir Finley.

Die Forscherliga war in der Wüste von Uldum siegreich und konnte die Plagenfürsten daran hindern, Tod und Zerstörung in die Welt zu tragen. Aber nicht alle Gefahren wurden in den Gräbern des Grauens versiegelt. Jetzt rast Dalaran mit der Plage des Untods gen Nordend, und wo Rafaam hingeht, da ist auch das Unheil nicht weit.

Ihr beginnt das Abenteuer in Gestalt von Brann Bronzebart, wenn die Forscherliga eintrifft, um den Kampf gegen Ü.B.E.L. aufzunehmen. Aber Nordends Küsten sind gut gesichert und Dr. Bumm steht schon bereit, ihren ersten Angriff abzuwehren.