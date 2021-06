Von Franziska Behner

Battlefield 2042 setzt voll auf Multiplayer-Action: Bereits drei Varianten des Mehrspielermodus sind aus den bisherigen Ankündigungen zum Spiel bekannt. Auffällig ist, dass sich darunter kein Battle Royale-Modus befindet, obwohl sich diese Variante des Multiplayers nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Battle Royale bringt vielen Studios zudem eine Menge Geld ein. Stichwort: kosmetische Items.

Battle Royale als Plan B

Tom Henderson, der als Insider in Sachen Battlefield gilt, hat bereits einige Szenen aus dem Reveal-Trailer geleakt. Nun ist er der Meinung, dass ein Battle Royale-Modus gar nicht so unwahrscheinlich ist, wie zunächst gedacht. Auf Twitter schreibt er:

Damit deutet Henderson an, dass aus dem bisher noch unbekannten Spielmodus Hazard Zone mit einigen Handgriffen durchaus noch etwas anderes werden könnte. Sollten die Spieler den Modus nämlich nicht wie erwartet annehmen, lässt sich daraus wohl ein Battle Royale formen. So müsste EA diesen Spielmodus nicht komplett neu entwerfen, sondern hätte mit Hazard Zone bereits eine gute Grundlage.

Große Vorfreude auf Battlefield 2042

Das mittlerweile fast acht Jahre alte Battlefield 4 erlebt dank BF 2042 übrigens einen zweiten Aufschwung: Die Ankündigung des neuesten Shooter-Ablegers bringt zahlreiche Spieler dazu, im Vorgänger erneut den virtuellen Abzug zu ziehen. Die Zeit bis zum Release am 22.Oktober 2021 möchte schließlich überbrückt werden. Der Andrang auf Battlefield 4 war in den letzten Wochen sogar so groß, dass die US-Server von EA an ihre Grenzen kamen.