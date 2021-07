Wer seinen Battle Pass schnell leveln will, der hält sich an die wöchentlichen Fortnite-Challenges. Wer noch mehr Zeit sparen will, dem wird dieser Guide sehr gelegen kommen: Wir zeigen euch, wie ihr schnell und leicht die Hinweise auf der Eisernen Farm findet.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

"Suche auf der Farm nach Hinweisen" – alle Locations

Anfangen müsst ihr, indem ihr euch auf die Eiserne Farm begebt. Das ist euer Startpunkt und von hier aus macht ihr euch auf die Suche. Insgesamt müsst ihr zwei der drei Hinweise finden, um die Herausforderung zu vervollständigen. Der erste Hinweis befindet sich auf dem Feld östlich neben der Farm. Genauer gesagt, müsst ihr den roten Traktor finden und wenn ihr das geschafft habt, habt ihr den Hinweis auch schon – er ist direkt hinter dem Traktor versteckt.

Anzeige

Der zweite Hinweis ist zwar nicht neben etwas so Knalligem wie einem roten Traktor versteckt, aber trotzdem nicht schwer zu finden: Er ist neben einem Baum, der Blick auf einen Fluss bietet, welcher über die Farm verläuft. Von hier aus ist es kein weiter Weg zu Hinweis #3: Einfach runter an den Fluss gehen und diesen in Richtung Norden überqueren. Am Ufer werdet ihr ein paar Baumstämme finden und mit ihnen auch den letzten der Hinweise.

Das Quest löst zwar nicht das Verschwinden des Eisernen Bauers, aber es löst definitiv ein paar XP-Sorgen: Für nur zwei Hinweise werdet ihr mit 45.000 XP belohnt. Nicht schlecht für einen Tag auf der Farm.