Fortnite Season 7 ist draußen und es geht jetzt schon wild weiter. Ihr könnt euren Kymera individuell anpassen. Dafür müsst ihr auf der ganzen Map Alien Artefakte sammeln. Das ist aber nicht ganz so einfach und darum erklären wir euch, wo ihr sie findet und wie ihr sie am besten benutzt.

Fortnite Season 7: Wo findet ihr die Alien-Artefakte?

Die Alien Artefakte sind ein bisschen versteckter als Gegenstände in normalen Herausforderungen. Wenn ihr sie allerdings einmal gefunden habt, müsst ihr nichts weiter tun, als einfach durch sie durchzulaufen. Ihr findet normalerweise 4 auf einmal. Das ist auch gut so, denn für die Anpassung eures Kymera benötigt ihr so viele, wie ihr kriegen könnt.

Die Season ist noch jung und wahrscheinlich sind noch nicht alle Artefakte gefunden. Aber an diesen Orten liegen sicher schon welche:

Believer Beach : Eine sehr kleine Version des Spires befindet sich nordöstlich von Believer Beach. Das Alien Artefakt sollte sich am Fuß der Stufen zum Spire befinden.

: Eine sehr kleine Version des Spires befindet sich nordöstlich von Believer Beach. Das Alien Artefakt sollte sich am Fuß der Stufen zum Spire befinden. The Crater : Dort wo der originale Spire in Season 6 stand, befindet sich jetzt ein riesiger Krater. Das Artefakt dort ist relativ einfach auszumachen, dafür aber ziemlich umkämpft.

: Dort wo der originale Spire in Season 6 stand, befindet sich jetzt ein riesiger Krater. Das Artefakt dort ist relativ einfach auszumachen, dafür aber ziemlich umkämpft. Catty Corner : Ganz oben auf der Metallstange in der Nähe von Catty Corner findet ihr Alien Artefakte, ihr müsst euch also hochbauen.

: Ganz oben auf der Metallstange in der Nähe von Catty Corner findet ihr Alien Artefakte, ihr müsst euch also hochbauen. Corny Complex : Nördlich von Corny Complex befindet sich der Obstgarten. Vor dem Haus im nördlichen Bereich des Gartens findet ihr auf der linken Seite ein weiteres Artefakt.

: Nördlich von Corny Complex befindet sich der Obstgarten. Vor dem Haus im nördlichen Bereich des Gartens findet ihr auf der linken Seite ein weiteres Artefakt. Weeping Wood: Noch mehr Alien Artefakte könnt ihr westlich von Weeping Wood finden, hinter dem kleinen Spire vom Anfang in den Überresten eines beschädigten Gebäudes. Die Artefakte findet ihr in einem kleinen Haus, in dem Holz gelagert wird.

Wenn ihr die Artefakte gefunden habt, könnt ihr damit verschiedene Teile eures Kymera individuell anpassen. Das betrifft sowohl den Kopf, die Haut und die Rüstung des Aliens. Das funktioniert ein bisschen wie beim Battle Pass: Je weiter ihr vorankommt, desto mehr könnt ihr freischalten.