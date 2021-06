Season 7 spülte jede Menge verrückter Waffen auf die Fortnite-Insel © Epic Games

EarlyGame Lesedauer: 2 Minuten

In Fortnite Season 7 wurden wieder eine Menge exquisiter, neuer Waffen in das Spiel implementiert. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und was ihr beachten müsst.