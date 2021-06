Alles neu in Season 7? Naja, nicht ganz, aber die Invasion hat wohl gerade erst begonnen. Die Fortnite-Insel hat einige Änderungen bekommen, darunter ein riesiges UFO und sonderbare Aliens, die sich auf der gesamten Karte breit gemacht haben. Neben neuen Skins und Artefakten geben ein paar Leaker jetzt auch noch bekannt, dass gleich zwei spezielle neue Alienwaffen im Spiel erscheinen sollen. Bekannt sind sogar schon die Namen und Funktionen der besonderen Waffen.

Cowinator und Prop Gun sollen bald erscheinen

Die Waffen haben nicht nur witzige Bezeichnungen, sondern sollen auch über ziemlich lustige Fähigkeiten verfügen. Zum einen ist die Rede vom "Cowinator". Mit ihr werden Spieler Gegenstände an- und hochheben und diese anschließend durch die Luft werfen können. In einem Trailer der neuen Fortnite-Season war bereits Rick Sanchez aus Rick und Morty zu sehen, der ein Taxi schweben ließ. Bald soll das also auch im Spiel möglich sein.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die zweite Waffe soll auf den Namen "Prop Gun" hören (genaue deutsche Bezeichnungen sind derzeit noch nicht bekannt). Sie kann Spieler in Gegenstände verwandeln und gibt Aufschluss über Gegner, die sich in der Nähe befinden. Klingt nach einer schicken neuen Möglichkeit, um sich zu tarnen und den perfekten Hinterhalt zu planen.

Für Fortnite-Spieler ist diese Funktion auch gar nicht so ungewöhnlich, denn es gab bereits den beliebten Spielmodus Namens "Prop Hunt". Eigentlich war der Modus ein Versteckspiel, Spieler konnten sich in verschiedene Gegenstände wie Möbelstücke, Fahrzeuge oder Spielzeuge verwandeln und der jagende Spieler musste sie suchen.

Ein Release-Datum ist für die beiden Waffen noch nicht geleakt, allerdings ist davon auszugehen, dass sie in den kommenden Wochen erscheinen werden. Epic liebt es schließlich, die Fortnite-Community auch während der Season mit Updates zu überraschen.