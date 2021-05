Neues Fortnite Cartoon Bundle: Muskelkater jetzt erhältlich

In dem kürzlich veröffentlichten kurzen Teil eines Comics scheint Meowscles von einem dunklen Skin befallen zu werden. Epic Games hat kurz daraufhin aufgelöst, was es damit auf sich hat: Der Kater bekommt einen neuen Skin im Cartoon Style. Sehen wir in Zukunft vielleicht mehr Cartoons dieser Art?

Muskelkater Item Bundle: Preis und Inhalte

Das Bundle könnt ihr für insgesamt 1700 V-Bucks im Shop erhalten. Ihr müsst also einmal für 19,99 € insgesamt 2800 V-Bucks kaufen. Danach bleibt immerhin noch etwas übrig, mit dem ihr euch weiter im Shop umschauen könnt.

Die folgenden Komponenten erhaltet ihr im Bundle:

Toonfischdose

Poser Emote

Fantastische Katze Ladebildschirm

Outfit Cartoon-Muskelkater

Erntewerkzeug Schwergewichte

Komm ins Spiel Musik

Insgesamt bekommt ihr also für den Preis ziemlich viel. Es ist auch davon auszugehen, dass der Gesamtpreis in der Zukunft noch auf 2400 V-Bucks steigt. Die schwarze Skinfarbe könnte sogar im Spiel ein paar Vorteile bringen, wenn es darum geht, sich in dunklen Ecken zu verstecken.

Aktuell gibt es auch noch keine Leaks, ob weitere Skins in dieser Cartoon-Reihe folgen sollen. Es ist aber durchaus möglich, dass in den nächsten Wochen noch mehr Catoon-Skins veröffentlicht werden. Bis dahin seid ihr im Preis-Leistungs-Verhältnis aber auf jeden Fall mit dem Muskelkater Item Bundle gut beraten, zumindest solange es noch im Sale ist.