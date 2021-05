Zwischen Apple und Epic Games läuft momentan ein Gerichtsprozess auf mehreren Ebenen. Teil dessen ist die Veröffentlichung einer internen Präsentation des Fortnite-Entwicklers. Darin enthalten waren erstaunliche Zukunftspläne und konkrete Punkte für das kommende Jahr. Es gab auch Einblicke in neue Fortnite-Skins.

Naruto Skin Leaks für Fortnite

In dem Dokument, das während der Gerichtspräsentation veröffentlicht wurde, taucht auf Seite 59 ein Bild des Helden aus einem der größten Animes der Welt auf: Naruto. Es ist noch nicht sicher, ob der Charakter im Spiel auftauchen wird und ein Modell des Skins ist auch in den Leaks noch nirgendwo zu sehen. Allerdings tauchen im gleichen Dokument auch Bilder vom Terminator, Kratos und Sarah Connor auf – alles Skins, die schon im Spiel existieren. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Epic Games auch einen Skin zu Naruto Uzumaki plant.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Mit dem Cyber-Infiltration-Paket sind vor kurzem erst mehrere Anime-Charaktere in Fortnite erschienen. Da ergibt es Sinn, mit Naruto eine der meistverkauften Manga-Serien aller Zeit mit ins Repertoire aufzunehmen. Für Fortnite ist Naruto ein perfekter Charakter, denn die Fanbase des inzwischen beendeten Anime ist immer noch riesig.

Epic Games hat sich bisher noch nicht zu dem Leak geäußert. Die Veröffentlichung war aber eigentlich zu groß, als dass darüber geschwiegen werden kann. Außer Naruto enthielt das gleiche Dokument nämlich noch eine ganze Reihe anderer Charaktere, darunter The Rock und Katniss Everdeen aus Hunger Games

Bis jetzt gibt es noch kein offizielles Release Date für den Naruto-Skin. Es ist zumindest wahrscheinlich, dass er noch dieses Jahr veröffentlicht wird. Es bleibt auch abzuwarten, was im Gerichtsprozess zwischen Apple und Epic Games noch alles ans Licht kommt.