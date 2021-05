Lara Croft ist seit dieser Saison Teil von Fortnite. Schon bei ihrem Release erhielt sie zwei alternative Outfits. Mit dem letzten Update kommt noch ein dritter Skin dazu: Die goldene Lara Croft. Aber wo findet ihr die Tomb Raider-Legende auf der Insel? Wir haben den Guide für euch.

Wie bekommt ihr das goldene Lara Croft Outfit?

Um an den goldenen Lara Croft Stil zu gelangen, müsst ihr erstmal den normalen Lara Croft Skin tragen. Im Spiel begebt ihr euch dann zur Isla Nublada. Das ist die neue Insel in Fortnite südlich der Flush Factory. Ihr erkennt sie an den vielen Ruinen, die sie umgeben.

Wenn ihr auf der Insel angekommen seid, sucht den NPC Aurelia. Sie ist eine Skelettkönigin und ist auch erst seit dem Update 16.40 Teil von Fortnite. In dem baufälligen Gebäude auf Isla Nublada findet ihr neben Aurelia ein Podest. Auf diesem Podest liegt eine goldene Scar. Die müsst ihr an euch nehmen, damit euer Lara Croft Skin sich vergoldet. Mit der goldenen Scar ändert sich der Stil eures Lara Croft Skins automatisch, ihr müsst nichts weiter tun.

Die Scar wird allerdings sehr beliebt sein. Wenn ihr auf der Isla Nublada landet, werdet ihr wahrscheinlich nicht die einzigen sein. Den goldenen Lara Croft Stil erhaltet ihr nur, wenn ihr die ersten seid, die sich die Waffe vom Podest neben Aurelia schnappen. Sobald ein anderer Spieler euch zuvorkommt, war es das in dieser Runde.

Wer mehr zu Fortnite erfahren will und immer auf dem neuesten Stand sein möchte, der ist in der Fortnite Abteilung bei EarlyGame bestens aufgehoben.