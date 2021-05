Fortnite Season 6 Woche 10 Challenges: Sandburg-Guide

Die einzigen Season 6 Woche 10 Challenges, bei denen ihr unsere Hilfe brauchen werdet, sind die Sandburg-Challenges. Hier müssen Sandburgen gebaut und zerstört werden. Dafür muss man natürlich wissen, wo man besagte Sandburgen findet. Da kommen wir ins Spiel und helfen gerne.

Hier findet ihr die Sandburgen zum Zerstören

Ihr müsst zunächst einen kleinen Ausflug nach Craggy Cliffs machen, genauer gesagt an den Strand der östlichen Küste. Auf der Karte gibt es eine spitze Klippe, die ins Wasser sticht - links davon findet ihr die zwei Sandburgen unmittelbar in der Nähe von drei grünen Sonnenschirmen.

Die nächsten Sandburgen, die ihr zerstören müsst, befinden sich bei Flush Factory. Sie sind südöstlich von Slurpy Swamp und direkt neben der POI Insel. Sobald ihr am Strand mit Blick auf die Insel steht, werdet ihr auch die Sandburgen sehen können: Sie sind bei einem grün gestreiften Zelt.

Hier müsst ihr die Sandburgen bauen

Nach all der Zerstörung wird jetzt gebaut: In der Nähe der Dirty Docks und bei den Holy Hedges werden eure Bauskills benötigt. Die Dirty Docks Sandburg befindet sich am Strand im Norden, in der Nähe der Sonnenliegen. Auch die Holly Hedges Sandburg ist neben ein paar Sonnenliegen – im Südwesten von Holy Hedges werdet ihr fündig.

Das Suchen, Zerstören und Bauen lohnt sich. Für eure Mühen im Sand werdet ihr mit 48,000 XP belohnt: 24,000 fürs Zerstören und 24,000 fürs Bauen. Wer hätte gedacht, dass man auch während einer Pandemie so viel Spaß am Strand haben kann?