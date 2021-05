Die absurden Ideen in Fortnite nehmen kein Ende. Jetzt könnt ihr zu eurem Vorteil Hühner nutzen, wenn ihr weiter springen wollt. Seit Kapitel 2 in der 6. Season sind die Federviecher im Spiel implementiert und in Woche 9 gibt es jetzt eine Herausforderung, die mit den Hühnchen zusammenhängt. Hühner sind nützlich, weil sie euch zusätzliche Höhe beim Springen verleihen, also auch ein bisschen mehr Flugzeit. Das macht sich besonders bemerkbar, wenn ihr von hohen Klippen oder Abhängen springt. Bis ihr so ein Huhn aber erst gefunden habt, kann es unter Umständen lange dauern. Wir zeigen euch deshalb alle Hühner-Locations in Fortnite.

Fortnite Hühner: Hier gibts Chicken!

Die Hühner findet ihr hauptsächlich in der Nähe von Früchten oder auf Grasflächen. Wahrscheinlich wird es diese Woche wegen der Herausforderung einen Ansturm auf die Hühnerorte geben, erwartet also Konkurrenz, wenn ihr die Quest abschließen wollt.

Anzeige

Für die Herausforderung müsst ihr 7 Sekunden im 7-Meter- Umkreis eines fliehenden Huhns verbringen. Die Hühner sind prinzipiell sehr menschenscheu und werden definitiv vor euch fliehen, ohne dass ihr etwas unternehmen müsst. Ihnen zu folgen ist auch kein Problem, da sie recht langsam sind. Der knifflige Teil dieser Herausforderung ist, die Hühner erstmal zu finden. Schaut dafür am besten auf die Karte, die wir in dem Tweet verlinkt haben. Ihr werdet sehen, dass die Hühner-Locations über die ganze Karte verteilt sind. Die meisten befinden sich aber um Colossal Crops herum und in Pleasant Park. Ein paar findet ihr auch in der Umgebung von Holly Hedges! Viel Spaß beim Suchen!