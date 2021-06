Mehrere Fortnite Creator haben in der letzten Woche eine Geheimbotschaft erhalten. Außerdem gibt es mehrere Leaks von professionellen Data Minern und Spielern, anhand derer wir über Inhalte in Fortnite Chapter 2 Season 7 spekulieren können. Die Season soll ungefähr ab 8. Juni starten.

Aliens in Fortnite Season 7

Als Überleitung zwischen Season 6 und Season 7 dienen in Fortnite wahrscheinlich die Vorahnungs-Quests. Ähnliches geschah schon einmal in Chapter 1, Season 3 als alle Fernseher in Fortnite die gleiche Notfrequenz sendeten. Für die jetzigen fünf verschiedenen epischen Quests müsst ihr euch ein bisschen anstrengen. Ihr werdet sie wohl nicht alle in einer einzigen Runde abschließen können.

Anzeige

Um die Quests abzuschließen, müsst ihr zunächst einen abgestürzten Hubschrauber untersuchen und kaputte Teleskope reparieren. Nachdem ihr die Funkfrequenz des Hubschraubers richtig eingestellt habt, erscheint eine Meldung: "India Oscar Zerstörungscluster nähert sich. Opsec Stufe 3 ist in Kraft. Wiederhole: Opsec 3 ist bereit."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Außerdem haben Data Miner Animationen, Soundeffekte und Texturdateien entdeckt, die zeigen könnten, dass Aliens bald auf der Fortnite-Map auftauchen. Die Plakate, die in der Nähe von Sweaty Sand hängen, bestätigen das. Sie zeigen ein friedliches Zusammenleben von Monstern (wahrscheinlich Aliens) und Menschen.

Ein weiterer Hinweis darauf, wie es mit Fortnite weitergehen könnte, sind die DVD-Player, die mehrere Fortnite-Creator erhalten haben. Darauf sind unter anderem Aufnahmen von Kornkreisen, mysteriösen Symbolen und diversen Standorten zu sehen. Epic Games leugnet, dass sie die DVD-Player versendet haben, auf deren Paketen "They’re coming" geschrieben steht.

Alle Hinweise deuten darauf hin, dass Fortnite Season 7 auf irgendeine Art und Weise mit einer Alien Invasion zu tun haben wird. Wir sind gespannt.