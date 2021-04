Die Challenge wird freigeschaltet, nachdem man die erste Spire-Herausforderung erfolgreich abgeschlossen hat. In dieser muss man die Botschaft der Spire an einem Guardian-Außenposten abspielen. Im aktuellen Kapitel von Fortnite gibt es vier Varianten der Jones-Challenge. Die Aufgaben sind über die ganze Karte verteilt. Wo findet man die Jones-Challenge und wie kann man mit ihnen sprechen? Keine Sorge, wir helfen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Me and Mr. Jones

An folgenden Schauplätzen lässt sich mit den Jones‘ sprechen:

Anzeige

Bunker Jonesy: Catty Corner, in einem Haus

Rex: Dusted Depot, in der Nähe der Spire

Wreck Raider: Coral Castle im Norden

Cabbie: Lazy Lake, im Süd-Westen

Castaway Jonesy: Steamy Stacks, auf der kleinen Insel im Nord-Osten

Sash Sergeant: Weeping Woods, auf dem Spielplatz

Slurp Jonesy: Slurpy Swamp, in der Fabrik

Grill Sergeant: Pleasant Park, bei einem Essenstruck im Norden namens "Durr Burger"

Suntan Specialist: Sweaty Sands, am Strand

Zum Abschließen der Herausforderung muss man mit mindestens fünf der Jones' sprechen. Das ist also etwas mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Jones'. Es wird trotzdem etwas mühsam werden, die fünf abzuklappern.

In der neuen Fortnite Season scheint Jones eine größere Rolle zu spielen und neben dem Battle-Royale Alltag ist das Quest eine nette Abwechslung. Sobald ein Jones gefunden wurde, muss man den Dialog starten, indem man die Option "Spire" auswählt. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Gespräche geführt werden. Um was es in dem Gespräch mit Jones geht, das verraten wir euch nicht – rausfinden lohnt sich aber.

Weitere Top-News zu Fortnite: