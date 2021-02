Von Sandra Kraus

TSM hat via Twitter den Abschied ihres Fortnite-Teams verkündet. Mit Rocco "Safaroonie" Morales, Kerry "Ferrrnando" Salas und Mack "MackWood" Aesoph müssen sich drei Spieler um eine neue Heimat bemühen. Es bleiben aber noch Fortnite-Spieler in den Reihen von Team SoloMid, die sich über ihre weiteren Karriereschritte noch nicht im Klaren sind.

TSM beendet Fortnite-Engagement

Die Entscheidung, aus dem Titel auszusteigen, ist dem Tweet nach endgültig. "Danke für alles, was ihr während eurer Zeit bei TSM zur Organisation beigetragen habt. Wir wünschen euch alles Gute für eure Zukunft", richtet die Orga aus. Der eine oder andere Turniersieg steht für das Trio zu Buche, an den Leistungen liegt es also wohl eher nicht.

Bereits letztes Jahr im April kritisierte Leena Xu, Präsidentin von TSM, die Kommunikation von Epic Games: "Epic behandelt auswärtige Teams und Sponsoren nicht wirklich gut. Ich denke nicht, dass sie überhaupt einen guten Job machen, es gibt keine echte kompetitive Szene, wenn wir mal ehrlich sind." Ein Kritikpunkt, der sich bis heute hartnäckig hält. Auch Ghost Gaming, Lazarus und Fnatic haben mit ähnlichen Stimmen ihren Rückzug aus Fortnite vollzogen. Künftig könnten weitere Teams folgen.

Bei den verbleibenden Fortnite-Spielern steht eine Entscheidung über die Zukunft noch aus. Sardar "ops" Ghafoor, Emad "EmadGG" Nasif und Anthoy "ZexRow" Colandro werden aufgrund des Ausstiegs von TSM zumindest keine Wettkämpfe mehr für die Orga bestreiten. ZexRow scherzt auf Twitter über einen Wechsel zu Valorant, TSM macht den Spaß mit.

Wie ernst er es damit meint und was Team SoloMid mit dem restlichen Fortnite-Bestand macht, steht in den Sternen.