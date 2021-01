Von Fatih Öztürk

Schon Ende letzten Jahres sorgte David Martinez aka „TheGrefg“ für Aufsehen, als er einen Langzeit-Twitch-Rekord von Ninja knackte. Doch diesmal stellt der Streamer wirklich alle Konkurrenten auf Twitch und YouTube in den Schatten. Schließlich verweist er nicht nur YouTuber elrubiusOMG mit seiner läppischen Bestmarke von einer Million Zuschauer auf Platz Zwei des Rankings, sondern auch das ELEAGUE-Major: Boston, das bisher größte Twitch-Event aller Zeiten.

TheGrefg - Eine weitere Ikone in Fortnite

Erneut ist es Fortnite, das einen Content Creator in astronomische Sphären katapultiert und zum Gaming-Superstar werden lässt. Nur eine Handvoll Menschen wurden bisher durch einen Icon-Skin in Fortnite verewigt, etwa Ninja, Loserfruit oder Musiker Marshmello. TheGrefg stieß gestern Nacht zu dieser erlesenen Riege dazu, was knapp zweieinhalb Millionen Menschen zeitgleich in den Livestream lockte. Insgesamt waren sogar fünf Millionen individuelle Zuschauer über die gesamte Streamdauer dabei.

„Habt große Ziele, arbeitet hart und übertrumpft alles andere“, schreibt der Spanier nach seinem Meilenstein. Der angehängte Screenshot bestätigt die Zahlen von Statistikseiten wie Streamhatchet und gewährt weitere Einblicke – etwa, dass er durch diesen vierstündigen Stream alleine über 7.000 neue Abonnenten auf Twitch gewonnen hat.

Martinez ist als spanischsprachiger Streamer keine Ausnahme und kein Einzelphänomen im globalen Ranking. Daten von Streamhatchet zufolge, spricht die Hälfte der Top-10 meistgesehenen Streamer auf YouTube und Twitch spanisch, was das große Potenzial dieser Community aufzeigt.