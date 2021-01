Epic Games nimmt sich das Feedback der Community zu Herzen und wird das Format der Fortnite Championship Series (FNCS) 2021 anpassen. Auch abseits der FNCS soll ein konstanterer Wettbewerb für PC- und Konsolenspieler angeboten werden.

FNCS 2021: Preisgeld, Termine, Ablauf & Format

Die FNCS 2021 wird einen Preispool von 20 Millionen US-Dollar haben und somit im Vergleich zu 2020 um 3 Millionen höher sein. Das bekannte Trio-Format erhält einige Anpassungen, wie zum Beispiel plattformübergreifende Gruppen. Auch Trios, die dauerhaft zusammen spielen, profitieren durch das angepasste Format. Durch dauerhaft gute Leistungen werden sie zu Wettkämpfen eingeladen oder qualifizieren sich direkt für die Finals der FNCS 2022.

Ablauf der FNCS - Kapitel 2, Saison 5

Qualifikation 1: 04. bis 07. Februar

Qualifikation 2: 11. bis 14. Februar

Qualifikation 3: 18. bis 21. Februar

Pause: 25. bis 28. Februar

Halbfinale: 05. bis 07. März

Neustart-Runde: 12. und 13. März

Finale: 12. bis 14. März

In den Qualifikationen kämpfen sich jede Woche die besten Trios durch mehrere Runden, sodass am Ende 33 Trios in der finalen Runde gegeneinander antreten. Die 10 besten Trios der finalen Runde jeder Region ziehen ins Halbfinale ein. Alle Trios, die in Runde Zwei vorrücken, erhalten Series-Punkte.

Sobald ein Trio die Halbfinals seiner jeweiligen Region erreicht, wird es einer von vier Gruppen zugeteilt. Jede dieser Gruppen besteht aus 33 individuellen Trios. Die besten acht Trios jeder Gruppe ziehen in die Finals ein. Trios, die in ihrer Gruppe die Plätze 9 bis 16 belegt haben, treten in der Neustart-Runde gegeneinander an.

Die Trios, die in ihrer Gruppe der Halbfinalspiele die Plätze 9 bis 16 belegt haben, treten in der sogenannten Neustart-Runde gegeneinander an. Die Neustart-Runde besteht aus einem einzigen Match, in dem sich das siegreiche Trio mit dem epischen Sieg noch den letzten verbliebenen Platz in den Finals sichert.

Wenn das Teilnehmerfeld jeder Region erst einmal auf 33 Trios zusammengeschrumpft ist, werden die Sieger der FNCS an zwei Tagen in insgesamt 12 Matches (6 Matches pro Tag) bestimmt. Außerdem qualifizieren sich pro Region die drei besten Trios automatisch für die FNCS-Finals von Kapitel 2, Saison 6.

Mehr Wettbewerbe für alle Fortnite-Spieler

Neben dem FNCS-Preisgeld in Höhe von 20 Millionen US-Dollar wird es noch weitere lukrative Wettkampfmöglichkeiten geben. In den Solo-Saturdays können Spieler der Champion-Liga ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und Preise abstauben. Zudem finden die bekannten Trio-Cups nun jeden Montag statt. Dafür verschieben sich die LTM-Turniere auf den Sonntag. Konsolenspieler erhalten auch 2021 wieder exklusive Turniere und einen eigenen Preispool.

Hier findet Ihr die komplette Übersicht zur FNCS 2021.

