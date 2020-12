Von Fatih Öztürk

Etwa zwei Jahre nachdem die ersten NFL-Skins im Game präsentiert wurden, gab die National Football League nun eine erneute Erweiterung der Partnerschaft mit Epic’s Battle Royale bekannt. Im Rahmen einer neuen Vereinbarung wurde die "Goldiron Gang" vorgestellt.

Dabei handelt es sich um überarbeitete Skins, die etwas moderner geschnitten sind, als die Vorgänger. Bis zu einem gewissen Grad ist das Aussehen editierbar – Spieler können zwischen den Kits der 32 NFL Teams wählen und eine individuelle Rückennummer festlegen.

Die besten Spieler der Liga

Gleichzeitig trägt die NFL auch zwei Events in Fortnite aus. Am 2. Dezember treten im NFLPA Open Top-Fortnite-Spieler der Liga gegeneinander an, spielen um Arenapunkte und den Titel des "Best Fortnite Player in the NFL". Das zweite Event ist die "Streamer Bowl", welche als Vorbereitung für die Super Bowl im Februar 2021 ausgetragen wird.

Im Rahmen dieser Ankündigung ist in der offiziellen Presseaussendung auch von einer weiteren Kooperation mit Rocket League die Rede, die "im weiteren Verlauf dieses Jahres" umgesetzt werden soll und NFL-Inhalte in die Welt des Autofußballs bringen wird.