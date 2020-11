Über drei Jahre ist es inzwischen her, dass Epic Games Fortnite im Sommer 2017 veröffentlicht hat. Seitdem ist viel passiert. Nicht nur, dass der Shooter das Battle-Royale-Genre auf ein neues Level gehievt hat, auch kosmetiktechnisch hat sich viel verändert.

Zurück zu den Anfängen

Spieler der ersten Stunde werden sich erinnern: am Anfang war bezüglich personalisierter Spielerfahrung wenig los in Fortnite. In der Gegenwart kaum mehr vorstellbar - so gut wie alles kann optisch inzwischen nach dem eigenen Gusto gestaltet werden. Rücksäcke, Fallschirme, Skins. Nicht zuletzt die Kooperationen mit Marvel oder auch Crossover-Events wie mit 2K's Shooter "Borderlands" spülten unzählige verschiedene Spielcharaktere in das Battle Royale.

Mit der Wiedereinführung der originalen Charakter bringt Epic das Game wieder ein wenig zurück zu den Anfängen. Seit gestern sind die "Defaults" im Item-Shop erhältlich. Jeweils zwei unterschiedliche Sets von insgesamt vier Charakteren sind also ab sofort für 2.000 V-Bucks das Stück erwerbbar. Alternativ sind die einzelnen Skins auch für 800 V-Bucks erhältlich.

Wer das Standart-Outfit zu hundert Prozent rocken will, gönnt sich für weitere 500 V-Bucks zusätzlich noch den Original-Gleiter mit dem Namen "The O.G.". Wer keine V-Bucks ausgeben will, aber trotzdem etwas von dem Oldschool-Flair abbekommen möchte, bekommt die "Throwback Axe" umsonst im Store.