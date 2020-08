Alles begann damit, dass Epic Games ein eigenes Bezahlsystem für Fortnites-ingame-Währung in das Spiel integrierte. Das Unternehmen war und ist mit den Abgaben der von Spielern gekauften Währung (30%) unzufrieden. Apple sah daraufhin die vorgegebenen Regeln des App-Stores verletzt und entfernte Fortnite aus diesem. Es entbrannte eine bittere Schlammschlacht, in deren Verlauf niemand nachgeben wolle.

1984

Epic Games ging sogar soweit und verglich Apples Handhabe mit der Vorgehensweise in George Orwells Buch "1984". Auch Google hat mittlerweile Fortnite aus dem eigenen PlayStore entfernt.

Bei Apple schlug das Eskalationsbarometer nun noch einmal deutlich aus.

Epic Games verkündete via Twitter, dass ab dem 28. August alle Entwickler-Accounts sowie iOS und Mac-Tools vollständig von Apple geschlossen und den Machern von Fortnite nicht weiter zu Verfügung stehen werden.

Pikant ist hierbei das gewählte Datum. Am 28. August plant Epic Games die vierte Season in Fortnite zu starten. Durch das Wegfallen der Entwicklertools ist Epic Games nicht dazu in der Lage, die neue Season auf iOS-Geräten aufzuspielen. Entsprechend geplante Updates fallen daher, Stand jetzt, ins Wasser.

Epic Games geht derzeit gerichtlich gegen die Entscheidung Appels vor und hofft darauf, so das Sperren der Entwicklerkonten bis auf Weiteres aufzuhalten.