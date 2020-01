Das Team von Epic Games hat neue Details zu Kapitel 2 – Saison 2 von Fortnite veröffentlicht. Los geht es voraussichtlich am Donnerstag, den 20. Februar. Nachdem die erste Saison, die im Oktober 2019 startete, überraschend verlängert wurde können die Fans jetzt aufatmen und sich auf den neuen Content freuen. Was genau die neue Saison mit sich bringt, wird noch nicht verraten. Vor dem Ende von Saison 1 bekommen die Spieler aber noch neue Bonus-Herausforderungen und ein zweiwöchiges Event, das wohl Anfang Februar beginnt.

Testlauf für neue Physik-Engine

Mit dem Update V.11.50 Anfang Februar kommt auch noch der Wechsel zum Physik-System "Chaos" der Unreal Engine. Die Entwickler sehen in der neuen Technologie eine Menge Potential, doch sie wollen zuerst einmal sicherstellen, dass sich Fortnite weiterhin wie Fortnite spielt. Daher beginnen die Tests mit einer kleinen Gruppe von Spielern, um möglichen Problemen zu Beginn der Implementierung vorzubeugen.

Entschädigung für Inventar Wipe

Außerdem gab Epic Games bekannt, dass die Spieler, die vom Wipe des Rucksacks und Lagers betroffen waren, Gegenstände basierend auf ihrem Konto-Level erhalten. Die Entschädigung finden die Spieler in Form eines Gegenstandspakets mit einer Fülle an Materialien in ihrem Inventar.