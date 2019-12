Zur Weihnachtszeit startet in Fortnite das Winterfest 2019. Mit kostenlosen Items und vielen neuen Herausforderungen lädt Epic Games wieder zum fröhlichen Battle Royale ein.

Wart ihr auch brav?

Direkt nach dem Spielstart sollte euch der neue Schneeflocken-Tab auffallen. Über diesen gelangt ihr in die Winterfest-Lodge.

Anzeige

Das Event startete am 18. Dezember und versorgt die Nutzer über zwei Wochen mit Inhalten. Ab dem ersten Tag habt ihr die Möglichkeit, täglich je ein Geschenk in dieser speziellen Winterfest-Lodge zu öffnen. Darin sind insgesamt zwei Outfits, zwei Hängegleiter, zwei Spitzhacken, zwei Lackierungen, ein Emote und einiges mehr enthalten. Epic Games beschreibt dieses Goodies als "exklusiv für dieses Winterfest", was aber nicht heißen dürfte, dass diese wieder verschwinden.

Jetzt die neue eSports1-App herunterladen - Kostenlos in Apples App Store (iOS) und Google Play Store (Android)

Wer es nicht schafft, jeden Tag in Fortnite sein Unwesen zu treiben, kann bis zum einschließlich 7. Januar alle Geschenke nachträglich öffnen.

Ein Socken voller Spaß

Am Kamin in der Winterfest-Lodge hängt ein Weihnachtsstrumpf. Dieser enthält tägliche Herausforderungen, die euch weitere Items bescheren - sofern ihr sie abschließen könnt. Diese sind ebenfalls bis zum letzten Tag des Events abrufbar.

Epic Games kündigte an, zahlreiche Waffen aus dem Tresor zu holen. Auch jene, die aufgrund ihrer zu großen Macht sicher verwahrt wurden. Außerdem sind vom 18. Dezember bis zum 2. Januar beliebte Limited Time Modes wie Wicks Kopfgeld und Arsenal spielbar.

An den Feiertagen kommt noch Zone Wars dazu.