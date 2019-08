Er streamte bereits mit Drake, gehört zum Freundeskreis von Neymar Jr. und erzielte 2018 mehr als 10 Millionen Umsatz: Ninja dürfte derzeit die erfolgreichste Persönlichkeit in der Welt der Videospiele und des eSports sein.

Bis dato konnten seine unzähligen Fans beinahe täglich auf dem eigenen Twitch-Channel verfolgen und miterleben, wie er ein Fortnite-Match nach dem anderen gewann. Doch damit ist es nun vorbei, zumindest auf Twitch.

Anzeige

Mit einer inszenierten Pressekonferenz, im Zuge derer auch ein Red-Bull-Kühlschrank Fragen stellen konnte, kündigte der Online-Star seinen Wechsel von Twitch zu Mixer an. EIne genaue Summe wurde dabei nicht genannt, jedoch dürfte Microsoft die Exklusivrechte Ninjas einiges wert gewesen sein.

Mixer selbst ist Microsofts Antwort auf Twitch, YouTube und Co. Die Plattform ist stark mit der hauseigenen Spielkonsole, der Xbox One, verzahnt und bietet grundsätzlich die gleichen Optionen wie es auch Twitch und YouTube tun. Mit Ninjas Verpflichtung dürften nun in Zukunft einige neue Nutzer hinzukommen.

Trotzdem bleibt es auf lange Sicht abzuwarten, ob sich Ninjas Wechsel und Microsofts finanzieller Aufwand am Ende lohnen.