Die deutschen eSportler haben bei der Premiere der Fortnite-WM in New York eine Top-10-Platzierung deutlich verpasst.

Der 13 Jahre alte Lion "LYGHT" Krause, jüngster von 100 Teilnehmern, landete nur auf Platz 80. Zum ersten Weltmeister krönte sich überlegen der Amerikaner Kyle "Bugha" Giersdorf, der 16-Jährige knackte damit den Mega-Jackpot von drei Millionen Dollar.

Der beste deutsche Profi vor über 20.000 Zuschauern im Arthur Ashe Stadium in Flushing Meadows, wo in knapp einem Monat die Tennisprofis bei den US Open um den Titel kämpfen werden, war der 16-jährige Jan "fwexy" Kaur auf Rang 31. Allein durch die Qualifikation, an der fast 40 Millionen Spieler teilgenommen hatten, war den Finalisten ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Dollar sicher. Der älteste Teilnehmer bei der von Hersteller Epic Games ausgetragenen WM ist 24 Jahre alt.

Deutscher "Derox" sahnt im Doppel ab

Am Samstag hatten der Österreicher David "Aqua" Wang und Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen aus Norwegen das Duo-Finale für sich entschieden und sich ein Preisgeld in Höhe von drei Millionen Dollar geteilt. Der 15-jährige Deutsche Fabian "Derox" Real und sein Teamkollege Calum "itemm" MacGillivray aus Schottland wurden Achter und erhielten 375.000 Dollar.

Fortnite zählt zu den populärsten Spielen weltweit. Bei der WM sammelten die 100 Profis in sechs Partien im Battle-Royal-Modus "Jeder-gegen-Jeden" möglichst viele Punkte. Ziel ist es, als Letzter zu überleben. Dazu können die Gegner entweder offensiv eliminiert werden, oder die Zocker verstecken sich innerhalb des Spielfeldes so lange wie möglich.